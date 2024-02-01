А от як саме домовлялися про повернення українських захисників, чи є серед них ті, кого мали обміняти у день збиття над Бєлгородом ворожого літака ІЛ-76, що відомо про долю тих українських військових? І кого зрештою ми віддали Москві?

Про все Єлизавета Яковлєва розпитала в представника ГУР Міноборони Андрія Юсова. Інтерв'ю з ним - далі.