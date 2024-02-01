Повернення українських захисників: представник Міноборони розповів про деталі обміну [ Редагувати ]
А от як саме домовлялися про повернення українських захисників, чи є серед них ті, кого мали обміняти у день збиття над Бєлгородом ворожого літака ІЛ-76, що відомо про долю тих українських військових? І кого зрештою ми віддали Москві?
Про все Єлизавета Яковлєва розпитала в представника ГУР Міноборони Андрія Юсова. Інтерв'ю з ним - далі.
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В міноборони рф факт падіння борту підтвердили, і заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених. Натомість українська сторона з заявами не поспішала й офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні натепер заяви та факти зібрала Олена Логінова.
Російські пропагандисти не мають жодного стосунку до обміну військовополоненими. Жодної офіційної інформації про перебування українських бранців на борту знищеного російського військового літака Іл-76 не було. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов
Ілля Музика до рук окупантів попав після тривалих боїв у Маріуполі. Після того про бійця не було жодної звістки. І лише 3 січня його разом з іншими українськими бранцями повернули додому. Нашій Христині Гашенко вдалося поспілкуватися із захисником.
Там захисники готові прийняти у свою бойову команду мотивованих патріотрів, які пліч-о-пліч згодом боронитимуть країну від рашистської навали.
Тіла 77 загиблих українських захисників повернули додому