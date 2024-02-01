У четвер, 1 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк розповів деталі про електронні повістки.

Уточнити дані ТЦК можна буде зробити через електронний кабінет. Для цього буде 60 днів. Способи уточнення будуть різні. Якщо вже функціонує електронний кабінет, найзручніше буде зробити там. Але залишається і ТЦК СП, ЦНАПи і т.д. Загалом електронний кабінет дає можливість менше бігати, уточнити дані можна буде там, це значно простіше, це дозволить охопити більшу кількість людей. Відповідно, значно якісніше долучати людей до війська.

Також він розповів, чи існує вже якась база даних?

Існує "Оберіг", він обʼєднав багато баз даних, але в тому числі туди заносились ті дані, які були на папері. Там багато неточностей, відповідно, уточнення даних в ТЦК і сьогодні обов'язок громадян. Створюється механізм, щоб громадянам було легше і швидше це зробити.

Павлюк також зазначив, скільки часу є на те, щоб зʼявитись в ТЦК після отримання електронної повістки.