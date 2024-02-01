"Війна росії проти дітей". Напередодні у Латвії відбулася міжнародна конференція, присвячена незаконній депортації росією українських неповнолітніх. Участь взяла і Перша леді України Олена Зеленська. Усі подробиці - дивіться в матеріалі мого колеги Юрія Куцого.

Украй щільний графік у Першої леді України Олени Зеленської під час робочого візиту до Латвії. Приїхала вона сюди ще напередодні.

Дружина президента взяла участь у міжнародній конференції "Війна росії проти дітей". Головна мета заходу - привернути увагу світу до викрадення та примусової депортації українських дітей країною-агресоркою.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Перш за все хочу подякувати за цю можливість бути сьогодні тут та говорити про одну з найболючіших для нас тем. На війні, на жаль, багато різного виду болю, але один з більш нестерпних - це біль найслабших - біль наших дітей.

Олена Зеленська перед політиками та правозахисниками з різних країн розповіла історії дітей, які загинули від російського терору і тих, кого скалічила ця війна. У такий спосіб, каже, хоче достукатися і спонукати діяти.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Коли йдеться про дитячі долі, мусимо сказати так різко, навіть недипломатично, - нам всім потрібно робити більше. І одній країні цього не вирішити. Шляхи правової допомоги міжнародного співтовариства для України існують. І це в першу чергу - розробка прозорого механізму повернення дітей, що має базуватися на відповідній резолюції Генасамблеї ООН. І безпосередня участь країн у переговорах як держав посередників, тому що країна-терорист відмовляється йти на безпосередньо перемовини з Україною.

Ще до конференції Перша леді зустрілася з українськими дітьми, які пережили депортацію. Діти приїхали до Риги, щоб розповісти свої історії та поділитися мріями і сподіваннями.

Мрію після війни зустрітися з усіма своїми друзями, з членами сім'ї, які десь закордоном, не знаю, чи це можна говорити, я б хотіла повернутись в Маріуполь.

Мене звати Саша, мені 13 років. Моя мрія - щоб мені допомогли повернути маму.

Моя мрія - це щоб ніхто більше не помирав від росіян.

Мрії дітей розчулили колишнього Президента Латвії Егілса Левітса, який разом із дружиною приїхав на зустріч із маленькими українцями.

Пані Зеленська в ці дні встигла також відвідати місцевий "Музей окупації Латвії". Там презентували українськомовний аудіо-гід, що зробить його відвідування нашими земляками більш комфортним та інформативним.