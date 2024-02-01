Частина вимушених переселенців з березня втратять виплати від держави. Розраховувати на подальшу соцдопомогу зможуть лише безробітні, пенсіонери, особи з інвалідністю, вагітні жінки та діти до чотирнадцяти років. Такі нові правила минулого тижня затвердив уряд, - і спрямовані вони передусім на те, щоб люди більш активно працевлаштовувалися та інтегрувалися в суспільство.

Отже, кого саме торкнеться нововведення? Та наскільки від щомісячних державних виплат залежать внутрішні переселенці - дізнавався Андрій Анастасов.

Олена - двічі переселенка. Спочатку тікала від війни з рідного Донецька до Маріуполя. Потім, після повномасштабного вторгнення, довелося тікати і звідти. Будинку, де жила родина, більше не існує.

Олена Тіторенко, переселенка з Маріуполя:

Там стоять тільки стіни, а всередині нічого немає - воно згоріло, було пробито ракетами, повністю згорів дім.

Нещадні обстріли, окупація, життя без води та електрики, потім евакуація з дітьми крізь ворожі блокпости. Жінка каже: зараз владнати свій емоційний стан допомагає хіба те, що навчається на психолога.

Тому що якщо би я не це не вчилася, я би зараз тут не сиділа спокійно, не посміхалася. Тому що те, що я бачила там і відчувала - це не про життя, це про ад.

Разом з трьома дітьми Олена орендує квартиру в Одесі. Виплат на проживання для ВПО (а це дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі на дитину) якраз вистачає лише на те, щоб оплатити житло.

Олена Тіторенко, переселенка з Маріуполя:

Якби не допомога родичів - якась там мала, але вона є, то було би дуже важко. І якщо не буде цієї адресної допомоги, то ми взагалі можемо зараз опинитися на вулиці.

При цьому через переповнені дитсадочки нема з ким залишити наймолодшу доньку. Тому усі спроби знайти хоч якусь роботу поки виявляються марними.

Повинен бути повний робочий графік, а я не можу собі це дозволити.

Втім, експерти кажуть: таким родинам, де мати-одиначка вимушена доглядати за дитиною, хвилюватися не варто - державні виплати будуть продовжені. Так само, як і пенсіонерам, чия пенсія не перевищує дев'ять тисяч чотириста сорок чотири гривні та людям з інвалідністю першої чи другої групи. А от відносно заможним переселенцям виплати скасують.

Ірина Довганюк, соціальна працівниця благодійного фонду:

Ці люди можуть робити дорогі покупки, можуть купляти або купували валюту, придбали автомобілі, яким менше ніж п'ять років випуску, також мають на депозитному рахунку гроші більше ніж сто тисяч гривень.

Крім того, якщо в родині переселенців є працездатна особа, але зараз не працює, то з першого березня протягом двох місяців - вона має або знайти роботу, або стати на облік у Державному центрі зайнятості. Це така собі стимуляція до економічної незалежності.

Ірина Довганюк, соціальна працівниця благодійного фонду:

Вважається, що якщо людина, яка є працездатною і не посприяла своєму матеріальному становищу для того, щоб його поліпшити, тобто працевлаштуватися, щоб отримувати заробітну платню або оформити ФОП, або приватного підприємця, то такі виплати будуть скасовуватись для таких людей.

У центрі зайнятості запевняють: роботодавці доволі охоче беруть переселенців. Крім того, для таких підприємств держава передбачила певні компенсації.

Тетяна Канава, директорка Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості:

Тобто якщо роботодавець взяв на роботу внутрішньо переміщену особу, то він має право на компенсацію протягом трьох місяців в розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо це особа з інвалідністю - то це протягом шести місяців.

До того ж переселенцям тут пропонують перевчитися - у разі потреби освоїти нову професію з числа тих, які наразі є актуальними на ринку праці.

Тетяна Канава, директорка Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості:

Це як і державна служба, і приватні підприємства, дуже велика потреба у нас в продавців в великих супермаркетах, багато у нас бухгалтерських різних компаній, які пропонують - ну, вибір великий: як робітничі професії, так і професії, які потребують вищої освіти.

У разі ж виникнення додаткових питань щодо умов подальшої виплати вимушеним переселенцям - у Мінсоцполітики радять звертатися на гарячу лінію відомства - за номером 15-39.