У четвер, 1 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця Міністра соціальної політики України Уляна Токарєва розповів про соціальні програми підтримки сімей з дітьми існують на сьогодні.

Сьогодні Міністерство соціальної політики України пропонує декілька таких програм. Вони стосуються як грошової, наприклад, грошової підтримки, це власне допомога при народженні дитини. вона фіксована, це трохи більш як 41 тисячі гривень.

"Є також програми підтримки, які ми знаємо, як пакунок малюка", - сказала вона.

Це також програма, яка орієнтована на всі родини з дітьми. При народженні дитини родина отримує такий дійсно пакунок, в якому досить великий перелік товарів, які необхідні для дитини в перші життя.

"У 2024 році ми збільшили вартість такого пакунка малюка. Наприкінці 2023 року ми трохи змінили склад", - додала Токарєва.