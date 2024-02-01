Те, що росія має бути покарана за злочини, які вона коїть в Україні та з українцями, яскраво ілюструє наш наступний матеріал про полоненого В'ячеслава Левицького. Чоловік був важко поранений, потрапив в полон, його катували. І те, що він зараз вдома - справжнє диво, каже Христина Гашенко. Її матеріал - далі.

За допомогою спеціальних тримачів український захисник Вʼячеслав Левицький смакує обідом…

У захисника ампутовані не лише руки, але й ноги. Вчитися ходити на протезах чоловікові допомагають реабілітологи одного із медзакладів Львова.

Вʼячеслав - доброволець з Одещини. Боронив країну з весни 22-го року. На фронті був водієм-стрільцем.

Торік у лютому разом із побратимами заступив на позицію неподалік Авдіїївки. Вночі зав'язався стрілковий бій із російськими найманцями.

В'ячеслав Левицький, військовослужбовець:

Почався обстріл, мені прилетіло в ногу в одну другу і ребруху. І получилося так, потіряв сознаніє. Очнувся - автомата немає. Подумали, що я 200 вже, і саме і відійшли.

Отямившись, Вʼячеслав виліз зі зруйнованих окопів та проповз півтора кілометри до найближчих покинутих українських позицій. В одній із них була вода.

В'ячеслав Левицький, військовослужбовець:

Я пляшку руками уже не міг розкрутити . Вони у мене напухли тоді. І це саме, щоб розкрутити пляшку я зубами розкручував, а потім уже так докручував.

Без допомоги захисник у полі провів тиждень. Як вдалося вижити із тяжкими пораненнями чоловік сам не розуміє.

В'ячеслав Левицький, військовослужбовець:

Я сам в шоке конечно, ну може то що в мене і щас питаються взяти кров, тоість тяжко взяти бо густа кров, то може густа була в не так болєє - меніє сильно витікала.

Врешті В'ячеслав натрапив на українську позицію. Та в окопах були вороги. Російські найманці із так званої днр захопили в полон.

В'ячеслав Левицький, військовослужбовець:

Де тачка не проїжджала, ну де ну болото, бугри були. То кажуть: "Давай сам вези". І еще один підганяв, стріляв возлі вуха автоматом, і ще казав давай швидше! То я на четвереньках, постерал себе колені. Вже до крові.

Найманці із окупованого Донецька не надали жодної медичної допомоги. Лише - дві доби суцільних допитів та катувань.

В'ячеслав Левицький, військовослужбовець:

Нагріли кочергу, думав що щас будут пришмалювати, слава Богу, шмалити не почали, але били так як боксьорську грушу. - За що? - За то що нічого не знав і зігнати на мені злость.

Із полону найманців напівживого бійця викупили кадирівці.

В'ячеслав Левицький, захисник:

Вони нас в днрівців викупали для обмену своїх. Тому що на той час готовився обмін. І те саме, їм предложили що 5 чеченців на 60 наших українців. Так хлопці казали, що чули від них, що я самий дешовий обошолся при прикупе.

В'ячеслава кадирівці доставили до однієї із лікарень Грозного. Там йому ампутували кінцівки. Вилікувати їх вже було неможливо.

В'ячеслав Левицький, військовослужбовець:

Ноги прострелені були, врач хотів їх спасти, ну каже: "Славік, пішла гангрена". Получається я там 7 суток і на 10 сутки я попав в лікарню. Каже, хоч трошки б раньше тебе привезли на пару днів, можна було б ті рани спасти.

У полоні кадирівців В'ячеслав провів більше трьох місяців. 11 червня - його вдалося повернути під час обміну. Тоді вдалося визволити 95 захисників.

В'ячеслав Левицький, захисник:

Коли кордон перетинали, був у мішку, то ще не понімав. Коли наші в скорій зняли, о то вже радість, чуствуєш вдихаєш, о, український воздух.

Тетяна Левицька, мати військовослужбовця:

Мені дзвінок 11 іюня, забула - червня. Мама, ето я. Славік. Всьо. Я більше нічого не чула, може він і ще щось казав, я нічого не чула, зразу сіла.

Мама Вʼячеслава розповідає, після місяців реабілітації її син став сильнішим. Про успіхи та наполегливість захисника кажуть і самі медпрацівники.

Нестор Бабський, реабілітолог одного з медичних центрів Львова:

Витривалість збільшена. Тобто, коли на перших заняттях з гідротерапії міг перебувати у воді, і скажемо це так, було йому дуже важко, то зараз 45 хв він спокійно плаває і виконує різні завдання.

І так майже щодня. Вправи та навантаження допомагають тренувати м'язи, аби згодом без сторонньої допомоги користувався протезами. Що робитиме далі, захисник поки не знає. Готовий допомагати волонтерам, щоправда як саме - ще не вирішив.