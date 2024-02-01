Місто-руїни, обстріли не вщухають, люди цілодобово в підвалах, але все одно виїжджати звідти не хочуть. В Авдіївці досі залишаються 976 жителів. І поліцейський загін "Білі янголи" робить все можливе, аби вмовити людей і вивезти їх у більш безпечне місце. Історії тих, хто наважився - чули наші кореспонденти.

Розстріляними кварталами Авдіївки поліцейські екіпажу "Білий Янгол" прямують на зустріч групі людей...

Ці перелякані й знесилені люди - мешканці вулиці Чернишевського: околиці Авдіївки, яку напередодні окупували росіяни.

Під окупацією ці люди пробули більше тижня, та цього кажуть, вистачило, аби зрозуміти... Смерті, грабежі та знущання - це те, що принесла із собою росія. Аби вижити, авдіївці втікали та з саморобними білими прапорами пішки, під обстрілами, йшли до центру міста.

Понад 100 людей евакуювали "Білі Янголи", військові і працівники ДСНС.

- Давайте паспорта и телефоны и все в один подвал… - На соседей смотрели, те не уезжают, эти не уезжают. Да так думали все наладится… - Не хотели дома бросать… ехать некуда… - да. Дома … - мы почему то не думали, что так это все будет.

Спецпризначенці та військові провели на околицях міста стабілізаційні заходи. Врятованих людей розмістили в одному з пунктів незламності.

Олександра Гаврилко, керівниця відділу комунікацій ГУНП у Донецькій обл.:

Тут дуже гарні умови, тут є кімнати для відпочинку, тут людям можна помитися, поїсти і тут є все необхідне. Ми розкажемо вам історії людей. Дуже різні історії, але об'єднує їх одне - страждання…

Люди наперебій розповідають про злочини, вчинені окупантами.

Был полнейший кошмар, когда начали заходить русские войска… Кровь, смерти и грабежи, а там вся моя жизнь…. Я проработал 34 года в шахте, все что я сделал для дочери, дочь единственная, для себя - это все уничтожили…..

У те, що вони виживуть, кажуть люди, вже й не вірили …

Мы не знаем, как мы выжили…. И дай Бог, что там те, кто остался - выжил. Очень много людей погибло. Крики бешеные, по улице стрельба, они без разбора начинали бить по окнам. Нас сволокли всех в дом, а мы в шоке… там мама… и это оказывается зеки…ну в основном из Башкирии. Были и не зеки. Непальцы были….

В цієї жінки росіяни забрали найріднішу людину…..

Убили мою мать. Это я знаю. Они ее убили… Хоронить как? Обстрелы бешеные. Мы ее на пятый день только с горем пополам похоронили. Похоронили в саду (плаче). Выкопали яму и похоронили.

За фактами жорстокого поводження з цивільним населенням розпочали кримінальне провадження.

Микита Дмитрієв, слідчий відділу Слідчого Управління ГУНП у Донецькій обл.:

Порушення законів і звичаїв війни. Свідчення від потерпілих зафіксовані. Проводяться інші слідчі дії у рамках провадження.

Дмитро Приступин, помічник керівника ГУНП у Донецькій обл.:

Станом на зараз ситуація в Авдіївці залишається складною, але контрольованою. Сили Оборони тримають міцно фронт.

Після пережитих жахіть люди, які раніше не наважувались евакуюватись, тепер бояться навіть думати про повернення до Авдіївки. Планують розпочати нове життя у безпечних регіонах.