У четвер, 1 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр юстиції України Денис Малюська розповів про те, які рішення були ухвалені сьогодні на конференції в Лондоні щодо створення спеціального військового трибуналу.

Конференція дійсно видалась цікавою, вона проходила протягом усього дня в Лондоні. Прийняли участь безліч експертів, дипломатів, політиків.

"Ми мали змогу обговорити практично всі аспекти, які торкаються створення трибуналу щодо покарання за злочин агресії. Ми безумовно звертали увагу наших колег на те, що ми зацікавлені у тому, щоб такий трибунал був сфокусований на топпосадовцях, на перших особах російської федерації", - додав він.