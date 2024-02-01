Ті, хто брехатимуть у декларації, ризикують отримати штраф або навіть тюремний термін.

На шляху до ЄС Україна виконала безліч вимог, аби наше законодавство відповідало нормам Співдружності. Найважливіші з них - антикорупційні заходи. І, здається, є результати.

За даними Transparency International, Україна покращила позиції в Індексі сприйняття корупції. За минулий рік - отримала 36 балів зі ста можливих. Це на 3 бали більше, ніж роком раніше. Таким чином ми наблизилися до середнього результату інших країн-кандидаток до Євросоюзу.

Наблизило нас до євростандартів і зобовʼязання чиновників: звітувати про свої статки. Їхні декларації - нині у відкритому доступі. А 31 січня був останній день, коли посадовці мали "викласти карти на стіл".

Як перевірятимуть достовірність цих даних, хто з чиновників - лідер за доходами, а хто живе лише на зарплату - у нашому матеріалі.

Полювання за нечистими на руку посадовцями - відкрито! Антикорупціонери приступають до аналізу декларацій чиновників після трирічної перерви.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

З 12 жовтня, коли набрав чинності закон, яким відновлено декларування, тривала кампанія декларування за 21-22 рр, вона закінчилася 31 січня 2024 року. А 1 січня стартувала кампанія декларування за 23-й рік, яка закінчиться 31 березня 2024 року. Тобто це унікальна кампанія.

Нині вже подано майже півтора мільйона декларацій. Тепер кожен охочий може зайти в реєстр і побачити статки посадовців навіть найвищого рівня. Так, утричі за перший рік повномасштабного вторгнення зменшився дохід родини Президента України. Згідно з декларацією, доходи Володимира Зеленського та його сім'ї знизилися з майже одинадцяти мільйонів (10 824 507 грн) у 21-му році до менш як 4 (3 692 683 грн) у 22-му. Все через тимчасове припинення договорів оренди на території України з початком великої війни, йдеться на сайті Президента.

Щодо міністрів, в 22-му році їхня зарплата становила в середньому 90 тисяч гривень на місяць. Прем`єр-міністр, наприклад, заробив тоді трохи менше мільйона гривень (900717). Ще у Дениса Шмигаля 140 000 доларів готівкою та понад 200 тисяч гривень на банківському рахунку (209091). Щодо його підлеглих, то статки декого - набагато вищі. До прикладу, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін отримав у минулому році майже 17 з половиною мільйонів гривень від продажу криптовалюти, іще понад 19 мільйонів принесли державні цінні папери. А для міністра інфраструктури Олександра Кубракова минулий рік став часом справжнього стрибка у доходах. Він задекларував майже 20 мільйонів гривень - теж завдяки відчуженню цінних паперів, а також корпоративних прав.

Чи не найскромніше серед міністрів живе головний лікар країни Віктор Ляшко. Його дохід - зарплата, майже 990 тисячі гривень (983108), а у власності - земельна ділянка під Києвом та легковик. На рахунках - понад 33 тисячі доларів та майже 770 тисяч гривень (769879). На зарплату й пенсію, судячи з декларації, прожив ... рік міністр фінансів України Сергій Марченко. У власності - пів квартири та автомобіль і жодних заощаджень. Ба більше, із червня 22-ого він із дружиною і двома дітьми користується готельним номером у Києві.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ми хочемо сконцентрувати наш обмежений ресурс на тих деклараціях, які дійсно мають вищий показник ризикованості. Всі декларації, які подані, будуть перевірятися через застосування формули незаконного збагачення - і декларації з найнижчим показником рейтингу пройдуть автоматичну перевірку, ми прогнозуємо, це буде близько 30% декларацій. Декларації, які матимуть найвищий коефіцієнт ризикованості, будуть кандидатами на повну перевірку.

Боротьба з корупцією була однією з семи умов Євросоюзу, які нам оголосили як країні-кандидату на членство в ЄС. А прозоре декларування - один з найефективніших ключів у пошуку хабарників.

Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine:

Деякі вади були виправлені в декларуванні - і це так само було зроблено на вимогу Єврокомісії, яка в листопаді минулого року опублікувала звіт щодо України - давала дві нових рекомендації-вимоги - полагодити мандат НАЗК, щоб НАЗК могло перевіряти відомості з декларацій, які раніше були перевірені. НАЗК дозволили перевіряти нерухомість, автівки декларантів, які вони набули у власність до того, як вони офіційно стали декларантами.

Ще одна суттєва зміна - поява нових категорій декларантів через підвищені корупційні ризики. Це представники військово-лікарських комісій, воєнкоматів, а також особи, які займаються військовими закупівлями. Після низки гучних скандалів - усі вони тепер зобов'язані декларувати свої доходи.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ми нещодавно проводили масову перевірку по воєнкомам - відносно трьох обласних воєнкомів були складені відповідні матеріали. Деякі з них перебувають під вартою, по деяких поставлені питання про стягнення необґрунтованих активів. У нас навіть десь були спекуляції, що нас звинувачували у зриві мобілізації, тому що ми суттєво впливали своїми перевірками на роботу воєнкоматів.

Одеському воєнкому Євгену Борисову працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень! У нього знайшли віллу в Іспанії, а також коштовний автопарк, оформлений на його матір, дружину і тещу. У поле зору НАЗК потрапив і його заступник - Денис Галушко. Під час моніторингу способу життя посадовця в його родичів теж виявили дорогі автівки і нерухомість - на понад 14 мільйонів гривень.

А це - кадри обшуків у керівника Дніпровського обласного ТЦК Анатолія Пікала - правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні на майже 8 із половиною мільйонів гривень.

Альона Лютницька, співробітниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України:

За час повномасштабного вторгнення рф на територію України встиг оформити на батька кілька автомобілів та квартир. Фігурант також оформив на нього нежитлове приміщення загальною площею близько 500 кв м. Проте жодних звітів від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило.

Загалом за пів року у воєнкомів виявили необґрунтованих активів на понад 255 млн грн. Тепер, коли працівники ТЦК зобов'язані подавати декларації, - знаходити порушників буде набагато легше, вважають у НАЗК.

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

На ризик впливає цілий ряд факторів - очевидно, коли є рухоме чи нерухоме майно в реєстрах, а його нема в декларації, чи є майно за кордоном, чи є готівка або кошти, які не пояснюються законними джерелами. Це все впливає на коефіцієнт ризикованості, саме по цьому принципу ми будемо вибирати декларації для повної перевірки.

Ті, хто брехатимуть у декларації, ризикують отримати штраф або навіть тюремний термін.

Дмитро Лазебний, адвокат:

У вас інформація в декларації має різнитися з фактичним станом справ на відповідну суму - від 1 мільйона 340 тисяч до 5 млн 340 тисяч. Якщо у вас під час перевірки такі статки знайдуть - відповідно, буде наставати кримінальна відповідальність. Це стаття 366. Покарання коливається від штрафу до обмеження волі на строк до 2 років.

У НАЗК заявляють - протягом минулого місяця розпочали повну перевірку 123-х декларацій, які мають високий коефіцієнт ризикованості.