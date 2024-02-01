У Бериславі загинули двоє волонтерів з Франції, троє поранені [ Редагувати ]
У Бериславі Херсонської області внаслідок обстрілу загинули два іноземні волонтери. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені, серед них іноземні волонтери - розпочато провадження.
1 лютого 2024 року близько 16:00 російські війська вкотре атакували місто Берислав з використанням безпілотних літальних апаратів.
Внаслідок атаки загинуло двоє волонтерів - громадян інших країн. До лікарні доставлено ще чотирьох поранених, троє з них іноземні волонтери.
Армія рф вбила двох громадян Франції, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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