Попри все люди не готові залишати Часів Яр.

Російська армія продовжує знищувати міста та селища Донецької області, які нібито прийшла "звільняти". Одним з таких населених пунктів, який перебуває під постійними обстрілами, є Часів Яр. Місто розташоване дуже близько від передової, тож росіяни обстрілюють його з усього арсеналу. Там регулярно гинуть мирні жителі. Та попри смертельні ризики і небезпеку, люди не бажають покидати рідне місто.

Наш воєнкор Ігор Левенок побував у Часовому Ярі і познайомився там з єдиною лікаркою, що залишилася. Попри поважний вік, вмовляння родичів, пані лікарка не хоче їхати, в місті залишаються її пацієнти, а вона колись склала клятву Гіпократа. Її зворушлива історія - далі...

По сусідству зі смертю. Часів Яр, за п'ять кілометрів від лінії фронту.

Місто, де люди про смерть говорять спокійно.

Как бог управит, так и будет, и никуда я не поеду, чтобы со мной потом не тягались по крематориям…

Місто, що пережило Голодомор, було найбільшим виробником вогнетривких виробів. Місто, яке тепер окупанти стирають з лиця землі.

Для того, щоб заявити, що їм вдалося взяти ще одне місто, ще один населений пункт, от вони рвуться до Часового Яру.

До Часового Яру ми тягнемося дорогою, вкритою ямами. Чим ближче до міста, атмосфери додає військова техніка і потрощені автівки.

Ігор Левенок, кореспондент:

Дорога на Часів Яр. По суті її вже можна називати "дорогою життя", адже це - єдиний шлях, яким іще можна дістатися до міста. Ризики є - в повітрі працюють ворожі дрони. Всюди - підбиті машини.

Раніше тут проживало до 14-ти тисяч людей. У 20-30-х роках минулого сторіччя "совєти" гнали сюди "розкуркулених" українців на рабську працю - розробку родовищ вогнетривких глин.

Це типова відповідь місцевих жителів. Нині цивільних тут лишилося трохи більше восьми сотень. Їм потрібна вода, харчі та найпростіші речі, які всі можуть купити в найближчому магазині. Але не в Часовому Ярі.

Сергій Чаус, голова Часовоярської міської військової адміністрації:

Ви бачите - це автівка, яка щодня розвозить обіди для наших мешканців. Гарячі обіди. Це термоса, ящики термоса і в них одноразовий посуд і кожному окремий обід.

Невеличкий острівець порятунку - пункт незламності. По допомогу прийшли люди. Більшості за шістдесят.

Похід до пункту незламності - ще той квест. Каже голова військової адміністрації. Напередодні росіяни атакували ударним дроном…пенсіонерку, яка несла звідси додому воду.

Ось таке буває. І на жаль, активність дронів у нашому місті дуже висока.

А це відео днями зняли волонтери, яких також атакував ворожий дрон. Наші армійці кажуть - окупанти ані дронів, ані снарядів не шкодують. Рвуться до Часового Яру. Це передмістя Бахмута, розташоване на висоті.

Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї ОШБр:

Противник намагається застосовувати відносно крупні маси бронетехніки, несе, відповідно величезні втрати і наразі, наскільки ми розуміємо, намагається працювати піхотними групами…

Ворожа артилерія нищить місто. У більшості людей житло зруйноване. Працює один магазин. Була аптека, та її єдину працівницю рашисти вбили.

Сергій Чаус, голова Часовоярської міської військової адміністрації:

Обстріл міста відбувався з "Граду" і прямо перед будинком був прильот. Її та її сина побило уламками від цього "Граду". Двох людей не стало в один момент…

Та попри все люди не готові залишати Часів Яр. Годину-дві пункт незламності роздає інтернет. А це - який не який зв'язок із родичами.

А от історія цієї людини змушує замислитися. Валентині Василівні - 85 років. І вона - єдиний лікар, для всіх, хто тут лишився.

- Скажіть, а скільки років ви тут лікар? - С 62-го года…

Валентина Васюта - лікар-терапевт вищої категорії. У напівзруйнованому будинку облаштувала невеличкий медпункт. Там живе і приймає пацієнтів.

Оце ж дзвонила при вас племінниця. Вона требує, щоб я поїхала до неї в Київ, та нікуди я не поїду…

- Валентина Василівна, в мене проблема є. - Яка? - Та кашель не проходить… - Як уже не будете виходити на вулицю, то пити хороший чай, і ще увечорі йод на грудну клітку… - Дякую вам! - І я вам дякую, і щоб ви виздоровіли…

Холодне та вологе приміщення пенсіонерці теж здоров'я не додає.

- А як ви думаєте, ви тут потрібні? - Ну я считаю, что да, потому что у людей давление, у многих даже, у тех, у которых не было… - Дякуємо вам за те, що допомагаєте людям! - А я дякую вам за те, що ви стремитесь к миру! Ой, прилетіло десь поруч…

Але попри обстріли і небезпеку Валентина Васюта каже - клятву Гіппократа для неї ніхто не скасовував.