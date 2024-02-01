Потужна зброя може суттєво змінити картину на фронті лише за умови, що опановувати її будуть мотивовані та треновані бійці. Як зробити мобілізацію ефективною та справедливою?

Дискусії щодо ініціатив уряду точаться не першій місяць. Днями Кабмін подав на розгляд парламентаріїв оновлений законопроєкт "Про мобілізацію". У Міноборони запевняють: роботу над помилками - зробили, побажання та зауваження - врахували. І тепер документ нібито визначає прозорі правила мобілізації.

Які ж новації пропонують урядовці? Всі ідеї разом з експертами та нардепами вивчала Олена Логінова.

Документ, навколо якого точаться чи не найзапекліші дискусії і на який чекають всі. Оновлений проєкт закону "Про мобілізацію" уряд вже вніс на розгляд Верховної Ради. Його перший варіант було відкликано майже три тижні тому через критику з боку громадськості, нардепів та омбудсмена. Втім, і політики, і законодавці єдині - законодавчі зміни в питанні мобілізації - необхідність, без якої далі ніяк.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України:

Закон треба змінювати - це очевидно. Друга складова. Треба чітко сказати людям, скільки, як вони будуть служити - це ж обов'язково. Принаймні це вже зрозуміло, хто як буде служити буде проходити процедура вручення повісток як таких, як буде працювати ТЦК.

"Частково врахували, частково не врахували" - так охарактеризував новації урядовців - заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Втім, Єгор Чернєв зазначив - з цим вже можна працювати.

Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Все-таки почули, що не мають бути мобілізовані інваліди третьої групи, немає бути розсилок через електронну пошту, але додали в електронний кабінет також питання технологічно, якщо людина немає можливості використовувати електронні пристрої, немає цих електронних пристроїв, як вона буде отримувати тут, є все одно питання ...

Тож які саме новації чекають на військовозобовʼязаних і вже діючих бійців в разі ухвалення законопроєкту? Давайте розбиратися.

Перша зміна - призовний вік. Його пропонують зменшити - з 27 до 25 років! А строкову службу планують взагалі скасувати. І запровадити замість неї базову військову підготовку тривалістю до 5-ти місяців і збереженням робочого місця. Ще одна важлива новація - обовʼязкова військова підготовка для мобілізованих. Перед відправкою на фронт.

Денис Попович, військовий оглядач:

Серед тих людей, які призвані до мобілізації, ми зараз знаємо, що зараз це десь - 45+... а треба омолоджувати... зарубіжні партнери про це казали. Він знижує до 25 років. Друге він там передбачає вишкіл два-три місяці, тобто він певною мірою має бути спрямований на підвищення якості мобілізованих.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України:

Зроблю посилання на пана Буданова. Він сказав, що КПД людей, які приходять сьогодні мобілізованих, воно близьке до нуля. Якщо їх не тренувати, працювати психологічно, що не відпрацьовувати навички...

Є зміни і щодо вручення повісток! Їх пропонують вручати не лише особисто - або як це подекуди трапляється - на вулиці чи в громадських місцях, а безпосередньо надсилати до "Електронного кабінету призовника"! Зареєструватися у такому кабінеті стане обовʼязком.

Ілларіон Павлюк, начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України:

Електронна повістка - це повідомлення, яке приходить в електронний кабінет і загалом воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється .Тобто всі норми щодо термінів реагування на отримання звичайної повістки, вони і тут застосовуються, електронна повістка - спосіб доставки електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що він має з'явитися в ТЦК ТСП. Важливий нюанс - аби уточнити дані ТКЦ ТСП і це можна буде зробити через електронний кабінет і для цього буде 60 днів. Важливо, якщо існує електронний кабінет найзручніше це буде зробити там, але лишається і ТЦК ТСП і лишаються ЦНАПи.

Денис Попович, військовий оглядач:

Повістка може приходити в електронному режимі і це зобов'язує цей Електронний кабінет зареєструвати і це в принципі може зняти ось ті певні скандальні речі, які були пов'язані з діями окремих представників ТЦК. Тобто воно, на мій погляд, має зменшити, скажімо так, необхідність ходити по різним місцям.

Важливі пропозиції щодо грошового забезпечення бійців. Воно має становити не менше 20.000 грн. А додаткова винагорода - від 30 до 100 000 грн. Передбачається і щорічна відпустка на 30 днів. А для звільнених з полону - в разі бажання продовжити службу - додаткові 90 днів відпустки. І чи не найочікуваніша норма - чіткі строки демобілізації. Якщо військові під час воєнного стану безперервно служили 36 місяців - матимуть право звільнитися за власним бажанням.

І ще зміни торкнуться обмежено придатних - вони матимуть пройти переогляд ВЛК.

Ілларіон Павлюк, начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України:

Зникає категорія "обмеження придатні" - відповідно люди, які вважалися обмежено придатними, мають протягом 60 днів пройти військово-лікарську комісію і зрозуміти - вони придатні до військової служби або вони не придатні. Нюанси з другої і третьою групою інвалідності - що вони мають так само пройти військово-лікарську комісію.

І щодо справедливості в питаннях мобілізації. Військовий облік має бути - для всіх! Працівники БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби, НАБУ, прокуратури - більше привілей не матимуть. А от для голів міських селищних територіальних громад - бронь залишається. Також серед цікавих новацій - можливість мобілізуватися тим засудженим, які звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном

Денис Попович, військовий оглядач:

Тут суспільний запит більше мірою реалізується - тобто багато людей кажуть там кілька сотень тисяч силовиків - а чому їх не мобілізують? Вони мають певну підготовку і вона значно краще ніж простий мобілізований в кого взяли з цивільного сектору це підготовку і вона значно краща, але тут розумієте з водою не випустити дитину, скоротимо поліціянтів - підуть поліціянти на фронт. А хто буде боротися зі злочинністю?

І тепер про тих, кого пропонують не призивати! Звільнять від мобілізації - люди з інвалідністю всіх груп. Не мобілізуватимуть багатодітних чоловіків та студентів денної форми навчання. Виключення для аспірантів, які навчаються за контрактом.

І стосовно самого "хвилюючого питання" - відповідальності для ухилянтів. Покарання таки посилять. Якщо протягом 10 днів не з'явитися за повісткою - суд може обмежити право виїзду за кордон, кермування авто, а може і взагалі накласти арешт на рахунки. А от коли повістка вважається отриманою - пояснюють юристи.

Катерина Аніщенко, адвокатка:

Вказаним проєктом закону передбачається, що військкомат буде звертатися до суду з метою притягнення особи до відповідальності - особа буде вважатися повідомленою належним чином навіть якщо вона не отримала повістку під підпис. А якщо така повістка була направлена або в Електронний кабінет призовника, тобто знову ж таки зобов'язують реєструватися в електронному кабінеті призовника або повістка буде направлена на адресу місця проживання.

Тепер на оновлений законопроєкт "Про мобілізацію" чекає обговорення в профільних комітетах Верховної Ради та внесення відповідних правок. А ухвалити в цілому документ можуть вже на початку березня.