Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, чутки про відставку якого ходять дедалі активніше, написав колонку для CNN про своє бачення нової стратегії війни.

Він описує труднощі, з якими зіткнулася Україна як на полі бою, так і через скорочення західної допомоги, що призводить до виснаження запасів озброєнь у ЗСУ. Також він пише про неефективність західних санкцій, завдяки чому росія розвиває свій ВПК. Нижче - переклад колонки Залужного.

"Друга світова війна добігла кінця майже 80 років тому, але її спадщина у визначенні стратегічного бачення війни зберігається й донині.

Хоч би які видатні винаходи були зроблені, наприклад, в галузі авіації, ракетної техніки та космічних засобів, концепція перемоги залишається незмінною: знищити ворога і захопити або звільнити територію.

І все ж таки кожна війна унікальна.

І, на мій погляд, немає серйознішого завдання, яке стоїть перед військовим командиром, ніж зрозуміти - заздалегідь - як по-різному формується кожна війна.

По-перше, технологічним прогресом, який визначає розвиток озброєння та техніки.

І, по-друге, політичними умовами всередині країни та за кордоном, а також економічним середовищем.

Перемога потребує унікальної стратегії і слідує унікальній логіці.

Наразі добре відомо, що основною рушійною силою цієї війни є розвиток безпілотних систем озброєння.

Вони поширюються з карколомною швидкістю, і сфера їх застосування стає дедалі ширшою.

Вкрай важливо, що саме ці безпілотні системи, такі як дрони, поряд з іншими видами сучасної зброї забезпечують найкращий спосіб для України уникнути втягування у позиційну війну, в якій ми не маємо переваги.

Але хоча оволодіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на поточну стратегію.

Ми повинні боротися зі скороченням військової підтримки з боку ключових союзників, водночас долаючи власну політичну напругу.

Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів виснажуються не лише через інтенсивність бойових дій в Україні, а й через глобальну нестачу снарядів.

Росія, зважаючи на те, як події на Близькому Сході відвернули міжнародну увагу, може спробувати спровокувати нові конфлікти в інших місцях.

Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія в партнерстві з іншими країнами досі здатна використовувати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.

Ми маємо визнати значну перевагу, яку має противник у мобілізації людських ресурсів, та порівняти її з нездатністю державних інститутів України підвищити чисельність наших збройних сил без використання непопулярних заходів.

Зрештою, нас, як і раніше, стримує недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні, а також часткова монополізація оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві - наприклад, боєприпасів - що ще більше посилює залежність України від її союзників у постачанні.

Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним - але в інтересах перемоги ми повинні постійно знаходити нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над противником.

Мабуть, пріоритетом номер один тут є оволодіння всім арсеналом (щодо) дешевих, сучасних та високоефективних безпілотних транспортних засобів та інших технологічних засобів.

Вже такі засоби дозволяють командирам відстежувати ситуацію на полі бою в режимі реального часу, вдень та вночі та за будь-яких погодних умов.

Але не лише це.

Вони забезпечують розвідку в режимі реального часу, дозволяючи коригувати вогонь цілодобово, без пауз, що дає можливість завдавати високоточні удари по об'єктах противника на передових позиціях і в глибину.

Коротше кажучи, це означає не що інше, як повну розбудову бойових дій - і відмову від застарілого, стереотипного мислення.

Нові операції можуть включати створення цифрових полів, контроль радіоелектронного середовища або комбіновану операцію з використанням атакувальних дронів і кіберзасобів.

Такі операції координуватимуться та проводитимуться за єдиною концепцією та планом.

Важливо відзначити, що ціль не завжди полягатиме виключно у бойових діях.

Вона може прагнути зменшити економічні можливості противника, або ізолювати, чи виснажити його.

Операції нападу можуть мати психологічні цілі.

При цьому пріоритетом поки що залишається покращення ситуації на полі бою.

І тут технологія має безперечну перевагу над традицією.

Дистанційне управління цими об'єктами означає меншу кількість солдатів, що наражаються на небезпеку, що знижує рівень людських втрат.

Це дає змогу зменшити (хоча, звичайно, не усунути) залежність від важкої техніки під час виконання бойових завдань та ведення бойових дій загалом.

І це відкриває можливість завдання раптових масованих ударів по критично важливих інфраструктурних об'єктах і вузлах зв'язку без розгортання дорогих ракет або пілотованої авіації.

Подальші переваги стануть очевидними згодом, хоча, звісно, противник постійно шукатиме способи захиститися від таких операцій і перехопити чи повернути собі ініціативу.

Таким чином, системи оборони також потребують постійного вдосконалення, а також заходи протидії, спрямовані на використання противником нових технологій.

Виклик перед нашими збройними силами не можна недооцінювати.

Йдеться про створення нової державної системи технологічного переозброєння.

Зважаючи на цей час, ми думаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців.

Наші партнери дотримуються тієї ж думки.

Цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, створення допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної основи.

На завершення зазначу, що у 2024 році ми маємо зосередити основні зусилля на трьох напрямках.

Створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними активами.

Представляємо нову філософію навчання та ведення війни, яка враховує обмеження в ресурсах та способах їх використання.

І якнайшвидше освоїти нові бойові можливості.

Ми вже маємо можливості знищити ворога та забезпечити існування державності.

Наша мета має полягати в тому, щоб скористатися моментом - максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять нам використати менше ресурсів для заподіяння максимальної шкоди противнику, покласти край агресії та захистити Україну від неї у майбутньому", - написав Валерій Залужний.