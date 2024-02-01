Обережно - фейк! Українцям на електронну пошту почали надходити повідомлення про, нібито, територіальні поступки на користь росії. Про це повідомили в Центрі Протидії дезінформації. Там зазначили, що у таких листах можуть міститися гіперпосилання на сторонні сайти, під час переходу на які злочинці можуть отримати доступ до данних вашого носія.

Територіальні претензії Україні - цього тижня топова тема для кремлівських пропагандистів. Головно - через гучні заяви від європейських політиків, які зазіхнули на українські землі, зокрема у Румунії та Угорщині. Тему продовжить Даніїл Снісар.

Вони вже ділять українські землі - щоправда, у своїй хворобливій уяві…

Наша вимога - Закарпаття з угорською територіальною автономією.

Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації:

Це не означає, що така риторика - це підтримка всієї Угорщини.

Риторика, яку роками поширював Кремль - тепер звучить з уст одіозних політиків у сусідніх країнах.

Те, що деякі маргінальні політики дозволяють собі подібні заяви, то це робиться, звичайно, в угоду російської пропаганді.

Чому заяви про територіальні претензії від окремих діячів із західних країн-сусідок з'явилися саме зараз? І як це використовує російська пропаганда? З'ясуємо далі.

Територіальні поступки - як топ тема ворожої пропаганди. Останні дні видалися насиченими на інформприводи, на які у росії так довго чекали! Ще б пак! Нарешті, у путіна з'явилися однодумці в Європі, які відкрито говорять про те, що відбирати чужі території - це нормально.

Европейские политики делят саму Украину. Причем, очень кучно и совсем, что называется, беззастенчиво.

Ласло Тороцкаї - один із головних персонажів кремлівської пропаганди цього тижня.. Лідер партії "Наша Батьківщина", яку сам і заснував - давно відомий своїми ультраправими поглядами і симпатією до москви. Під час партійного з'їзду, 28 січня зробив скандальну заяву - про наміри анексувати територію Україну, у разі програшу у війні.

Ласло Тороцкаї, лідер ультраправої партії "Наша Батьківщина" (Угорщина):

Якщо ця війна обернеться кінцем української державності, то як представник Угорщини я хотів би заявити - у нас є територіальні претензії на Закарпаття.

З понеділка російська пропаганда щодня показувала цей виступ своїм невибагливим глядачам. У кожному ток-шоу псевдоексперти виправдовували цими заявами загарбницькі амбіції кремля. Подаючи їх, як позицію всієї Угорщини!

Если бы у нас в эфире третьим был бы господин Орбан, он бы сказал, что ни в какой Ужгород он не ездил - он ездил в Унгвар, венгерский город. Конечно, при любых территориальных изменениях на Украине - руководство Венгрии хочет учитывать интересы венгерского меньшенства, которое по прежнему живет в Закарпатье. Строго говоря, с точки зрения международных норм и права - Венгрия имеет на это право, также как и мы.

Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Це все, звичайно, просто риторика, тому що у нас є міжнародне право у нас є система Ялтинсько-Постдавської міжнародних відносин, яка встановила кордони в Європі, яка підтвердила непорушність цих кордонів. І фактично той, хто порушує ці міжнародні міжнародне право посилаючись там на якісь там історичні, так би мовити, сторінки історії на якусь фімерну історичну справедливість і так далі. Це порушники міжнародного права.

Майже синхронно з угорцем - схожі бажання щодо українських територій і навіть молдовських - пролунали в Румунії. І знову - з уст лідера правої партії, Клаудіу Тизріу.

Ми не будемо до кінця суверенними, поки не повернемо, відновимо історичні кордони Румунії. Бессарабія не може бути забутою. Як і Буковина.

І цим теж скористалися пропагандисти країни-агресора. Виступи політиків там транслювали, щоби в мільйонний раз нагадати усім свою версію появи України - про буцімто подаровані колись нам землі.

А вы не в курсе этих тонких материй, образования Украины как государства? Что, откуда, при каких обстоятельствах они получали.

Сергій Жуков, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Путін про це прямо говорив колишньому президенту Сполучених Штатів Бушу, що Україна - це не Держава, це просто таке лоскутна ковдра з різних шматочків інших країн. Ну це, так би мовити, старий російський народ і знову таки російська пропаганда подає це так, що от - дивіться, нас всі лають, що ми такі погані, що ми відновлюємо історичну справедливість в лапках, а ось всі сусіди України також були б не проти.

Аліна Бондарчук, керівник департаменту збирання та моніторингу інформації ЦПД:

Це для того, щоб створити розуміння у світі таке, враження, що всі сусіди України зацікавлені в її ліквідації, ліквідації державності в територіальних оцих претензій. Про те, що частина України стане угорською типу про те, що після повного там виграшу росії Україну розділять Польща, Угорщина, Румунія. Все вернеться на свої історичні кордони. Ось це так це наратив російський.

З росією - усе зрозуміло. А як щодо самих угорських і румунських політиків, чому саме зараз вони оприлюднили зазіхання на українські території? Усе просто - попереду вибори. Румунія цьогоріч обиратиме новий парламент та президента. Угорські ультраправі - ну, дуже хочуть у парламент Європейський.

Аліна Бондарчук, керівник департаменту збирання та моніторингу інформації ЦПД:

Ми повинні розуміти - є праві, є ліві, є різні підтримки партії і це не позиція країни, це позиція саме депутата партії ультраправих. Скажімо так, щоб відділити факт і оці всі заяви - це скоріш за все, шанс зібрати більше голосів національна на оцих виборах майбутніх, які відбудуться. До речі, в червні до Європарламенту, тому скоріш за все це була заява про збір голосів - нарощення активу навколо виборів.

Але які б заяви не лунали від деяких діячів - позиція країн Європейського Союзу залишається єдиною: стала підтримка України до повної перемоги у боротьбі проти агресора.