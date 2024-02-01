В ГУР формують новий підрозділ із добровольців: які місії довірять новобранцям [ Редагувати ]
Гучні та зухвалі операції в тилу ворога - під силу мало не кожному охочому, переконані у Головному управлінні розвідки! Там із добровольців формують новий підрозділ, який, на переконання професійних розвідників, здатен влаштувати справжній "Гуркіт грому в горах". Анкети вже надходять сотнями!
Які місії довірять новобранцям? І які вимоги до майбутніх ГУРівців? Розповість Єлизавета Яковлева.
Вони знищували дороговартісну ворожу техніку. Відправляли на дно російські кораблі.
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:
Ми могли б жартувати про туристичні походи якісь, культурно-просвітницькі місії. Але, звичайно, це серйозна складна робота. Це завдання, які пов'язані зі збором даних, зі зривом планів противника, знищенням особового складу і засобів супротивника, диверсійно-розвідувальні операції.
Майже 2 роки великої війни довели: українська розвідка здатна завдавати найболючіших ударів окупантам. Зокрема, й у глибокому тилу ворога.
Валерій Кондратюк, голова Головного управління розвідки (2015-2016):
ГУР, по суті, сьогодні вдалося розробити і зробити, й успішно втілювати в життя стратегію "тисячі порізів". Тобто, перенесення нашої визвольної боротьби на територію ворога, на територію росії. І за своїми сьогодні наслідками вона дає такий самий результат, як і безпосередньо події на полі бою.
А віднедавна, по суті, кожен охочий може долучитися до виконання секретних операцій пліч-о-пліч із професійними розвідниками. У Головному управлінні розвідки оголосили про набір до спец-підрозділів.
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:
Головне Управління розвідки відкрито до вмотивованих людей, які хочуть обрати зараз для себе шлях захисту Батьківщини. Пліч-о-пліч будуть воювати і захищати нашу країну добре підготовлені і оснащені й екіпіровані добровольці після відповідного тривалого навчання, разом вже з досвідченими військовими-побратимами.
Втім, окрім мотивації, певні вимоги до кандидатів усе ж таки є - вік від 18 до 40 років, гарна фізична форма, відсутність судимостей, шкідливих звичок, а також - родичів на території росії. У Головному управлінні зазначають - старт набору дали всього 2 дні тому, а вже ледве встигають обробляти анкети добровольців.
Буквально зараз фахівці, які займаються рекрутингом, приймають сотні заявок від бажаючих з усіх куточків нашої країни.
Колишній очільник ГУР Валерій Кондратюк вважає - докорінно змінити ситуацію на фронті на нашу користь можна завдяки локальним спец-операціям. Із застосування морських і повітряних дронів. Або ж у вигляді "вилазок", як кажуть самі розвідники. Це коли невелика група бійців потрапляє у російський тил і знищує склад, завод, дороговартісну техніку, дефіцитний вид озброєння.
Валерій Кондратюк, голова Головного управління розвідки (2015-2016):
Мова сьогодні йде про бойові підрозділи. Бо саме бойові підрозділи, вони сьогодні діють поза лінією фронту. І те, що вони роблять, це, по суті, збільшили лінію фронту з, як путін очікував, 500-600 кілометрів до реальних 2 з половиною тисячі кілометрів, тобто, на весь кордон між Україною та росією.
Колишній голова розвідки наголошує - підрозділи з добровольців, яких набрали за анкетами, матимуть ефект вибухівки. Це доводить досвід країн, які ВЖЕ відбирали учасників спецслужб за анкетами.
Валерій Кондратюк, голова Головного управління розвідки (2015-2016):
З мого досвіду, я колись зустрівся з командувачем морської піхоти США. І на моє запитання, як їм вдається рекрутувати, набирати людей до своїх підрозділів - чи вони застосовують додаткові пільги чи заохочення. Він сказав, звичайно ні. Працює соціологія. В нашому суспільстві близько 3% людей, які дійсно хочуть довести самим собі, що вони найкращі. І все, що нам потрібно - це зробити відповідну рекламу. І ми шукаємо ту категорію людей, які здатні зробити вчинок.
Ізраїльська армія також успішно застосовує "вилазки" невеликих груп розвідників у тил ворога.
Сергій Ауслендер, військовий оглядач, автор Телеграмканалу "Война с Ордой":
Они работают в глубине вражеской территории среди арабов, они от них ничем не отличаются, они умеют под них маскироваться и выглядеть, как арабы. И проводят там всяческие акции - от ликвидаций до задержания всяких зачинщиков на разного рода массовых беспорядках.
Задач багато, суть - одна: розчинитися серед місцевого населення на ворожій території, а потім - із блискавичною швидкістю та повним ефектом неочікуваності виконати завдання.
Сергій Ауслендер, військовий оглядач, автор Телеграм-каналу "Война с Ордой":
Спецназ проник туда под видом пациентов и медперсонала, нашел боевиков, ликвидировал и ушел. 10 минут заняло от входа в больницу до выхода из больницы. Арабы не умеют их вычислять - до сих пор. Там были случаи в Палестинской автономии, когда они казнили своих же арабов, приняв их за мистааравимов - такой вот уровень погружения и уровень маскировки.
В українській розвідці натякають - спецоперацій у тилу ворога щодалі більшатиме. Зокрема, й завдяки ефективній роботі маленьких груп добровольців, яких нині набирають до спец-підрозділів ГУР за анкетами.
по темі
Як саме домовлялися про повернення українських захисників, чи є серед них ті, кого мали обміняти у день збиття над Бєлгородом ворожого літака ІЛ-76, що відомо про долю тих українських військових?
Там захисники готові прийняти у свою бойову команду мотивованих патріотрів, які пліч-о-пліч згодом боронитимуть країну від рашистської навали.
В міноборони рф факт падіння борту підтвердили, і заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених. Натомість українська сторона з заявами не поспішала й офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні натепер заяви та факти зібрала Олена Логінова.
Російські пропагандисти не мають жодного стосунку до обміну військовополоненими. Жодної офіційної інформації про перебування українських бранців на борту знищеного російського військового літака Іл-76 не було. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов
Він мріяв стати юристом. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, у свої 23, добровільно пішов воювати. Військовий з позивним "Резус" буквально з того світу повернув понад сотню побратимів, з останніх сил боровся за життя кожного.