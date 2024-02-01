Гучні та зухвалі операції в тилу ворога - під силу мало не кожному охочому, переконані у Головному управлінні розвідки! Там із добровольців формують новий підрозділ, який, на переконання професійних розвідників, здатен влаштувати справжній "Гуркіт грому в горах". Анкети вже надходять сотнями!

Які місії довірять новобранцям? І які вимоги до майбутніх ГУРівців? Розповість Єлизавета Яковлева.

Вони знищували дороговартісну ворожу техніку. Відправляли на дно російські кораблі.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Ми могли б жартувати про туристичні походи якісь, культурно-просвітницькі місії. Але, звичайно, це серйозна складна робота. Це завдання, які пов'язані зі збором даних, зі зривом планів противника, знищенням особового складу і засобів супротивника, диверсійно-розвідувальні операції.

Майже 2 роки великої війни довели: українська розвідка здатна завдавати найболючіших ударів окупантам. Зокрема, й у глибокому тилу ворога.

Валерій Кондратюк, голова Головного управління розвідки (2015-2016):

ГУР, по суті, сьогодні вдалося розробити і зробити, й успішно втілювати в життя стратегію "тисячі порізів". Тобто, перенесення нашої визвольної боротьби на територію ворога, на територію росії. І за своїми сьогодні наслідками вона дає такий самий результат, як і безпосередньо події на полі бою.

А віднедавна, по суті, кожен охочий може долучитися до виконання секретних операцій пліч-о-пліч із професійними розвідниками. У Головному управлінні розвідки оголосили про набір до спец-підрозділів.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Головне Управління розвідки відкрито до вмотивованих людей, які хочуть обрати зараз для себе шлях захисту Батьківщини. Пліч-о-пліч будуть воювати і захищати нашу країну добре підготовлені і оснащені й екіпіровані добровольці після відповідного тривалого навчання, разом вже з досвідченими військовими-побратимами.

Втім, окрім мотивації, певні вимоги до кандидатів усе ж таки є - вік від 18 до 40 років, гарна фізична форма, відсутність судимостей, шкідливих звичок, а також - родичів на території росії. У Головному управлінні зазначають - старт набору дали всього 2 дні тому, а вже ледве встигають обробляти анкети добровольців.

Буквально зараз фахівці, які займаються рекрутингом, приймають сотні заявок від бажаючих з усіх куточків нашої країни.

Колишній очільник ГУР Валерій Кондратюк вважає - докорінно змінити ситуацію на фронті на нашу користь можна завдяки локальним спец-операціям. Із застосування морських і повітряних дронів. Або ж у вигляді "вилазок", як кажуть самі розвідники. Це коли невелика група бійців потрапляє у російський тил і знищує склад, завод, дороговартісну техніку, дефіцитний вид озброєння.

Валерій Кондратюк, голова Головного управління розвідки (2015-2016):

Мова сьогодні йде про бойові підрозділи. Бо саме бойові підрозділи, вони сьогодні діють поза лінією фронту. І те, що вони роблять, це, по суті, збільшили лінію фронту з, як путін очікував, 500-600 кілометрів до реальних 2 з половиною тисячі кілометрів, тобто, на весь кордон між Україною та росією.

Колишній голова розвідки наголошує - підрозділи з добровольців, яких набрали за анкетами, матимуть ефект вибухівки. Це доводить досвід країн, які ВЖЕ відбирали учасників спецслужб за анкетами.

Валерій Кондратюк, голова Головного управління розвідки (2015-2016):

З мого досвіду, я колись зустрівся з командувачем морської піхоти США. І на моє запитання, як їм вдається рекрутувати, набирати людей до своїх підрозділів - чи вони застосовують додаткові пільги чи заохочення. Він сказав, звичайно ні. Працює соціологія. В нашому суспільстві близько 3% людей, які дійсно хочуть довести самим собі, що вони найкращі. І все, що нам потрібно - це зробити відповідну рекламу. І ми шукаємо ту категорію людей, які здатні зробити вчинок.

Ізраїльська армія також успішно застосовує "вилазки" невеликих груп розвідників у тил ворога.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач, автор Телеграмканалу "Война с Ордой":

Они работают в глубине вражеской территории среди арабов, они от них ничем не отличаются, они умеют под них маскироваться и выглядеть, как арабы. И проводят там всяческие акции - от ликвидаций до задержания всяких зачинщиков на разного рода массовых беспорядках.

Задач багато, суть - одна: розчинитися серед місцевого населення на ворожій території, а потім - із блискавичною швидкістю та повним ефектом неочікуваності виконати завдання.

Сергій Ауслендер, військовий оглядач, автор Телеграм-каналу "Война с Ордой":

Спецназ проник туда под видом пациентов и медперсонала, нашел боевиков, ликвидировал и ушел. 10 минут заняло от входа в больницу до выхода из больницы. Арабы не умеют их вычислять - до сих пор. Там были случаи в Палестинской автономии, когда они казнили своих же арабов, приняв их за мистааравимов - такой вот уровень погружения и уровень маскировки.

В українській розвідці натякають - спецоперацій у тилу ворога щодалі більшатиме. Зокрема, й завдяки ефективній роботі маленьких груп добровольців, яких нині набирають до спец-підрозділів ГУР за анкетами.