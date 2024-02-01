Європейська рада схвалила фінансування для України обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки, з яких більша частина буде спрямована на забезпечення бюджетних потреб України. Це означає, що всі соціальні виплати в Україні будуть профінансовані.

Так прокоментувала це рішення Євроради в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Україн Ольга Стефанішина.

"Це дійсно дуже важливе рішення. Буквально вчора обговорювала його з прем'єркою Латвії, навіть вона підтверджувала, що станом на вчора вечір не було фінального рішення тривали дискусії стосовно того, чи буде можливо отримати це рішення на рівні 27 країн-членів ЄС.

Це, безумовно, важливе рішення, яка дозволяє забезпечити сталість фінансування, яке передбачає чіткий моніторинг. Це і традиційна макрофінансова допомога в обсязі 33 млрд євро, яку ми вже використовуємо багато років. Також 17 мільярдів євро безповоротної допомоги. Це рішення закарбувало єдність Європейського Союзу та дозволяє сьогодні нам говорити громадянам, що всі соціальні функції держави будуть забезпечені...

...Знайшли формат, за яким ми отримаємо зараз і перехідне фінансування, і фінансування в обсязі 50 млрд починаючи з березня. При цьому буде певний моніторинг виконання цих зобов'язань, і ми вже для цього підготували план", - розповіла Ольга Стефанішина.