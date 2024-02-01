Найбільші суми, які завинили жителі Чернівців, - це майже 72 тисячі гривень та понад 50 тисяч.

На Буковині за борги вимикають електропостачання. Лише у Чернівецькій області за комунальні послуги споживачі завинили майже 380 мільйонів гривень. Уникнути від'єднання можна, якщо погасити всю суму, або укласти угоду про реструктуризацію боргу.

Як люди стали неплатниками, чому через них страждають сусіди, і що робитимуть без послуги? Про це - далі.

Ольга Лучек - кореспондентка:

Не сплатив за електроенергію - залишишся без світла! Ось так за моєю спиною від'єднують одного з чернівецьких споживачів: за комірне заборгував чимало.

На дверях багатоквартирного будинку - перелік боржників. Хтось уже викреслений, а хтось і не потрапляв у чорний список. Але без електроенергії відтепер усі 68 квартир.

Віктор Московчук, провідний інженер АТ "Чернівціобленерго":

ОСББ, багатоквартирний будинок, договір у нас заключений не з кожним мешканцем окремо, а з головою товариства об'єднаних співвласників. Вони заборгували, певний час не платили, енергопостачальній компанії заборгували кошти і вона надала нам запит у зв'язку з відміною мораторію на відключення, надали запит на відключення цього абонента.

Світлана прийшла провідати свою 82-річну маму. Новиною про вимкнення світла - ошелешена. Адже рахунки сплачують вчасно!

Світлана, жителька Чернівців:

Я сплачую, не мама, вона на двох милицях, ходити не може, оце тільки от прибирала, телевізор просто працював і кажу: "Щось видно світла нема". Мама каже: "Пообіцяли, що будуть щось відключати". Ну вона мабуть і не знає, що відрізали будинок, зараз скажу.

Від електропостачання відрізали всіх мешканців.

Віктор Московчук, провідний інженер АТ "Чернівціобленерго":

Є механізм відключення на лічильнику, у зв'язку з недопуском, було передано наряд на диспетчерську службу, відключається повністю будинок з опори.

Із 2021 в Україні діяв мораторій на від'єднання через борги. Наприкінці минулого року його скасували. Нині найбільші борги у дев'ятисот побутових споживачів - на 16 мільйонів гривень. Загальна сума несплати за електроенергію в області - 380 мільйонів гривень.

Ірина Бобза, директор Чернівецької обласної енергопостачальної компанії:

Пенсіонери платять своєчасно, із свої крихітні пенсії, не мають практично боргів. Заможні люди в більших випадках мають таку заборгованість. І от не зрозуміло чому ці споживачі з 2022 року накопичували борги і не було ніяких проплат.

Йдемо за наступною адресою. Це ошатний приватний будинок. Господарів немає.

Віктор Московчук, провідний інженер АТ "Чернівціобленерго":

Лічильник, можете побачити, тут знаходиться, ну, рукою подати, калітка зачинена, це часна територія, ми не маємо права доступу і змоги, тому прийнято рішення від'єднати їх з центру значить з опори. Трьохфазне електроживлення, досить потужне, можливо у них є електропостачання, каміни, зараз воно від'єднано, повністю припинене.

Найбільші суми, які завинили жителі Чернівців, - це майже 72 тисячі гривень та понад 50 тисяч. Боржників попереджають про вимкнення за 10 днів. Насамперед ризикують залишитися без світла споживачі з найбільшою несплатою. Але цього можна уникнути.

Ірина Бобза, директор Чернівецької обласної енергопостачальної компанії:

Ми індивідуально підходимо до таких споживачів, заключаємо договір реструктуризації, розбиваємо цю суму на період, який домовляємося зі споживачем який він може сплатити і підписуємо договір, і не призводимо до відключення.

А от тим, кому вже від'єднали струм, щоб поновити електропостачання, потрібно сплатити борг і подати заявку на підключення. Енергетики ж продовжують формувати списки боржників. І найнеприємніше, коли сумлінним споживачам доводиться потерпати через неплатників-сусідів.