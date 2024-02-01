В якому вигляді 50 мільярдів євро надійдуть в Україну: інтервʼю з послом ЄС в Україні [ Редагувати ]
Єдність взяла гору. 27 країн-членів ЄС одностайно проголосували за виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який спочатку блокував надання допомоги, заявив, що залишився задоволений таким рішенням.
В якому вигляді 50 мільярдів євро надійдуть в Україну та чи не стануть вони причиною урізання військової допомоги в майбутньому? На усі ці питання відповідала пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
Євген Бригар, кореспондент:
Пані посол, радий вас бачити, особливо в такий важливий для України день!
Катаріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні:
Добрий вечір! Дякую дуже за запрошення.
З другої спроби Європейський союз погодився виділити Україні 50 мільярдів євро. Упродовж двох місяців Віктор Орбан вагався щодо своєї підтримки цього питання. Що ж сталося, що угорський прем'єр-міністр таки проголосував за надання Україні пакету фінансової допомоги? Що змусило його змінити свою позицію?
Я вважаю, це справді фантастичний день як для України, так і для Європейського Союзу. Тому що те, що було досягнуто сьогодні на саміті в Брюсселі, насправді є демонстрацією непохитної підтримки України з боку Європейського Союзу та його держав-членів. Я маю на увазі те, чого нам вдалося досягти.
Був план А, був план Б, були інші плани, і нам вдалося дуже швидко на початку саміту досягти згоди не тільки щодо українського плану, але й щодо перегляду з цього багаторічного програмування та бюджетування, яке робить Європейський Союз, і 50 мільярдів було виділено на фінансування України. Отже, я думаю, що сила єдності 27 країн та одностайності переважала над іншими варіантами.
Чи відомо вам, які компроміси обіцяли Віктору Орбану?
Я не думаю, що це обов'язково були компроміси. Я думаю, що від пана Орбана раніше був запит, який був включений у документ. Він стосується щорічного обговорення з країнами-членами реалізації механізму фінансування для України. В документі є також положення про те, що через два роки механізм фінансування може бути переналаштований відповідно до тогочасних потреб. Але ні, я б не характеризувала усе це, як компроміси. Я вважаю, що з документів і з сьогоднішньої угоди ясно, що існує сильна і непохитна підтримка України, і це дуже щасливий день, як для України, так і для Європейського Союзу.
Поясніть, будь ласка, як ця фінансова допомога буде надаватися Україні? В які терміни та якими частинами?
Отже, програма для України - це, по суті, інструмент, за допомогою якого Україна отримує передбачуване фінансування. Він розрахований на чотири роки, і складається з трьох різних компонентів. Перший компонент дуже схожий на те, за яким Україна отримує макрофінансову допомогу. Це, по суті, фінансування бюджету. Другий компонент - це фінансування у вигляді гарантій міжнародним фінансовим організаціям для підтримки реконструкції та конкретних проектів. І третій компонент - це технічна допомога та програми, які ми будемо реалізовувати в Україні. Деякі з них ми вже реалізуємо. Приблизно дві третини з 50 мільярдів - це кредити, дуже пільгові кредити, які будуть надані Україні, і ми також сплачуватимемо відсотки за цими кредитами. Таким чином, Україні доведеться повертати лише основну суму, але протягом дуже тривалого періоду часу. І близько третини цієї суми, 17 мільярдів євро, як очікується, буде надано у вигляді грантів від країн-членів ЄС.
Чи не зменшиться обсяг військової допомоги від ЄС на тлі виділення ось цих 50 мільярдів євро? Це різні бюджети...Але, все ж, чи зможе ЄС в майбутньому виділяти на українську армію такі ж самі кошти, як і сьогодні?
Я думаю, що сьогодні ви можете спостерігати за збільшенням європейської підтримки у військовій сфері. Україна перебуває в процесі узгодження гарантій безпеки з низкою країн-членів на двосторонній основі. Також обговорюється збільшення витрат на оборону, а також залучення європейської промисловості до оборонного виробництва. Це допомогло б доставити, наприклад, дуже необхідну артилерію на поле бою в Україні. Існує сильна підтримка серед європейських лідерів щодо збільшення оборонних витрат. І це також буде обговорюватися на наступному саміті в березні цього року.
Сьогодні Володимир Зеленський закликав створити Фонд для підтримки України. Йдеться про військову допомогу в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро на рік, впродовж чотирьох років. Що на рахунок цього думають європейці?
Я думаю, що серед європейських лідерів існує чітке розуміння того, що для досягнення рішучих змін на полі бою необхідна сильніша підтримка з боку Європи у цій сфері. І я думаю, що це дуже активно обговорюється, позитивно обговорюється, але я не думаю, що вони обов'язково приймуть рішення щодо цього сьогодні. Але заклик президента Зеленського, на мою думку, був дуже важливим і дуже добре сприйнятий.
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