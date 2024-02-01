Шпигунський скандал в Європарламенті. Депутатку від Латвії підозрюють в роботі на російські спецслужби. Хто вона? Що робила? І скільки ще агентів кремля можуть працювати в законодавчому органі ЄС? Розкаже Тетяна Логунова.

Агентка за сумісництвом. Депутатку Європарламенту підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Мова про представницю Латвії Тетяну Жданок. В Європарламенті вона з 2004-го року. Постійно обиралася в цей орган від "російського союзу Латвії" - у ньому Жданок є співголовою. Прихильності до кремля парламентар ніколи не приховувала. Приміром була серед небагатьох депутатів, які після початку повномасштабної війни в Україні - не підтримали резолюцію Європарламенту із засудженням дій Кремля. Нині журналісти з'ясували - Жданок не тільки симпатизувала державі-агресорці, а й, імовірно, працювала на неї.

Розслідування, яке викриває депутатку, провели журналісти кількох міжнародних видань. Вони ретельно проаналізували зламану раніше електронну пошту і знайшли у ній листування із співробітниками російських спецслужб. Розслідувачі стверджують - із фсб Жданок співпрацює з 2005-го. Вона надсилала кураторам з п'ятої Служби пропозиції по проєктам і час від часу просила гроші на їхню реалізацію. Усі ініціативи Жданок були так чи інакше пов'язані з лобіюванням інтересів Кремля.

Так, наприклад, у Латвії вона запустила радіопрограму "Година російської школи" і організувала святкування Дня Перемоги 9-го травня. В Брюсселі - провела громадські слухання щодо протестів в Естонії після перенесення пам'ятника радянському солдату із центру міста. З трибуни Європарламенту - постійно критикувала країни Балтії за їх політику відносно росії. Із своїми кураторами Жданок не тільки листувалася, але й зустрічалася особисто. Як в Латвії, так і в росії. І навіть, користуючись статусом євродепутата, допомагала їм отримувати шенгенські візи.

На публікацію вже відреагували в Європарламенті. Там почали внутрішнє розслідування, його проводить Консультативний комітет з кодексу поведінки. Перевіряють оприлюднену журналістами інформацію і спецслужби Латвії. Миттєво зреагували й у Москві. Прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков звинуватив Європу у "полюванні на відьом" та нехтуванні ідеалами демократії.

Тим часом, колеги Жданок, латвійські депутати застерігають - вона не єдина. Тобто, в Європарламенті є й інші політики, які свідомо працюють на москву. Про це йдеться в листі парламентаріїв, який потрапив у розпорядження видання Politico. Жодних прізвищ вони не називають, утім радять звернути увагу на публічні виступи та голосування деяких депутатів.