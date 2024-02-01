У київському метрополітені між станціями "Деміївська" та "Либідська" збудують нову ділянку тунелю замість аварійної. У компанії-підряднику запевняють, що відновлювальні роботи планують завершити восени 2024 року.

Водночас у Київраді сумніваються, що аварійний тунель на синій гілці столичного метро полагодять менше, ніж за один рік. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив депутат Київської міської ради, член Тимчасової контрольної комісії з питань встановлення причин аварії в метрополітені Андрій Вітренко.

"Дані експертизи показали повну бездіяльність і безвідповідальність київської влади та керівництва комунального підприємства. Я з іншими членами слідчої комісії спускався у цей метрополітен, і хочу вам сказати, що враження дійсно жахливі.

Там течуть повноводні карпатські ріки. На жаль, ці карпатські ріки, не у горах у нас, а на станції метрополітену. Окремо хочу сказати, що ми бачимо за результатами експертизи, що від 5 до 10 років це відбувалося, і всі ігнорували ці проблеми. Що це як не бездіяльність і недбалість з боку управлінців Києва. Я впевнений, що ми були вже за крок від трагедії, слава Богу, її не сталося.

Ми бачимо там, що і хімічний аналіз бетону, і хімічний аналіз металевих частин, і оці нарости просто жахливі.

Ми бачимо і зверху, що пляма будівельна є значною, забудовники там намагаються встановити дуже важку техніку. І впевнений, що будівництво буде дуже довге, я не розділяю оптимістичні прогнози. Спочатку нам казали, що це буде півроку, потім уже забудовники кажуть, що це буде осінь, а осінь це що - вересень чи листопад?

Всі експерти кажуть, що відповідно до характеру пошкоджень, важкості та місткості цих будівельних робіт термін будівництва метрополітену може затягнутися на період більше, ніж один рік.

Кожна така аварійна ситуація має свої прізвища. І потрібно чітко визначити, хто є винуватцесм цієї аварійної ситуації. Як на мене і на думку інших членів комісії, це керівництво метрополітену, його керівник Віктор Брагінський та керівник департаменту транспорту КМДА Руслан Кендибор", - заявив Андрій Вітренко.