Перші 4,5 млрд євро від Євросоюзу маємо отримати в березні - Гетманцев (відео) [ Редагувати ]
Саміт лідерів країн ЄС затвердив пакет фінансової підтримки України на 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Перший транш у розмірі 4,5 млрд євро Україна може отримати лише у березні. А загалом у 2024 році нам мають перерахувати 18 млрд євро.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Детінізація української економки є єдиним резервом наповнення державного бюджету у випадку відсутності міжнародного фінансування...
Перший транш від Євросоюзу - за попередніми домовленостями - ми маємо отримати в березні. Це 4,5 млрд євро. І загалом за цей рік ми повинні отримати 18 млрд євро - за попередніми домовленостями. Хочу зазначити, що програма розрахована на 4 роки, але через два роки можемо її переглянути. І програма частково складається з кредитів, частково з грантових грошей, які ми отримаємо...
...Дійсно, ми отримаємо умови, які будуть моніторитись щокварталу, і ми повинні будемо їх виконувати. Але це не означає, що там є якісь драконівські вимоги, це точно не означає, що ці вимоги йдуть на шкоду Україні... Це гроші в обмін на реформи. І це класно, бо нам потрібні і гроші, і реформи.
Ці гроші в 50 млрд євро, частина з яких - 33 млрд - фінансуються за рахунок бюджету ЄС, і це кредитні гроші. І 17 млрд євро - це кошти від заморожених російських активів, це грантові гроші. Вони будуть нами отримуватися за умови виконання достатньо жорстких умов, які ми погодили з європейськими партнерами", - заявив Гетманцев.
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