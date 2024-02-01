Ворожі ДРГ активізувалися на північному кордоні. Найбільш напружена ситуація зараз на Сумщині - звітують в Держприкордонній службі. Але ситуація там контрольована. До того ж, наші бійці постійно пропрацьовують різні сценарії запобігання ворожим диверсіям. На вишколі був Роман Барашев. Його репортаж далі.

Позивний "Бекар", комендант прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал":

Противник буде рухатись з того напрямку. Вони вступають в бій, подавлюють противника, передають координати. Після цього розпочинається артилерійський вогонь.

За легендою навчань, прикордонний загін помітив диверсійну групу, що перетнула кордон. Бойове завдання - встановити координати та ліквідувати диверсантів.

Бійці направляються в бік умовного ворога - їх прикриває броня бойової машини та курява від димових шашок.

За легендою, відомо про 2 цілі: наземну та повітряну. Це може бути БТР та ударний дрон або ж літак противника. До справи стають зенітники та артилеристи.

За підтримки мінометників... Піхотинці зачищають ділянку.

Бійці наголошують - контрдиверсійні заходи важко уявити без застосування дронів.

Позивний "Бекар", комендант прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал":

Активно задіюємо повітряну розвідку. На озброєнні нашого підрозділу знаходяться безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами.

Позивний "Гиря", оператор БПЛА:

Це наша українська компанія пише програмне забезпечення, яке дозволяє нашим бійцям працювати більш ефективно.

Чимало бійців, що нині працюють у Північній операційній зоні, брали участь у боях на Сході та Півдні України.

Позивний "Веган", військовослужбовець ЗСУ:

Був на Запорізькому напрямку, славнозвісний контрнаступ. Було цікаво. Зараз підготовка і тренування, щоб лишатися в тонусі перед майбутніми бойовими діями.

Боєць із позивним "Еней" на навчаннях уперше має справу з крупнокаліберним кулеметом американського виробництва.

Позивний "Еней", військовослужбовець ЗСУ:

Браунінг М-50. Хоч старенька, але працює. Я піший більше кулеметник, зараз отримав крупнокаліберний кулемет.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Всі ці люди - справжні герої, за плечима яких - досвід. Цим досвідом вони діляться з іншими військовослужбовцями і у такий спосіб ми постійно працюємо над підтриманням навченості.

Відмінне влучання у імітацію засобу повітряного нападу з мобільної вогневої групи, влучна стрільба мінометників, протитатнкових гармат. Все це в комплексі дає мені розуміння, що воїни дуже гарно підготовлені.

Вишколи наших контрдиверсантів у Північній операційній зоні проводять постійно - наголошує генерал. Підготовка триватиме і надалі. Щоб кожен боєць зміг вдосконалити свої навички ведення бою.