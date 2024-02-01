За домовленістю Євросоюзу про 50 млрд євро макрофінансової допомоги для України Угорщина не добилася умови, щоб виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Всі розуміли задачу - зняти застереження Угорщини і не допустити ухвалення цього рішення в такому форматі, яке б передбачало щорічне ухвалення Єврорадою фінансування на наступний рік. Якби така норма пройшла, можна було б застосовувати вето, знову були б ризики, дискусії, шантаж.

Але цього вдалося уникнути, цієї норми немає, і це велика перемога. Тобто ми на чотири роки отримали 50 мільярдів євро підтримки Європейського Союзу...

...Угорщина хотіла щороку ухвалювати це рішення консенсусом. А запроваджений механізм щорічної оцінки не передбачає консенсусного схвалення.

Тобто ця щорічна оцінка не відбуватиметься на рівні Євроради, де всі мають погоджуватися. Це буде робочий інструмент, і він буде абсолютно нормальний, адекватний.

Ми самі зацікавлені у тому, щоб ефективність європейської допомоги оцінювалася, і головне, відповідала реальним потребам, тому що ситуація може розвиватися по різному, і відповідно, інструмент має зберігати певну гнучкість. Тому цим рішенням про щорічну оцінку наші інтереси жодним чином не порушуються", - заявив Кулеба.