На Кіровоградщині 30-річний ветеран влаштовує піші марафони, під час яких збирає кошти для підрозділу своїх побратимів. Десятикілометрові відстані долає на протезі та за допомогою милиць.

Після важкого поранення відновився не так давно - лише чотири місяці тому, і одразу вирішив не сидіти склавши руки. Тож як тільки дозволяє самопочуття - долає марафон, збирає донати та допомагає побратимам.

Так у Злинці односельці підтримують на старті ветерана, тридцятирічного Володимира Букшу. Він планує подолати десять кілометрів селом на протезі та милицях. Після важкого поранення на них став лише чотири місяці тому.

Важке поранення Володимир отримав більше року тому на Запорізькому напрямку.

Володимир Букша, ветеран:

Получилось так, що ми наїхали на противотанкову міну і підірвались, я помню що я, ну як відлетів, упав, очнувся, я вже без ног, у мене ця нога тоже була ранена, хотіли її відрізать, но її спасли благодаря хорошим врачам, реабілітація сильно довго пройшла - 11 місяців лежав.

І завжди - поруч любляча дружина Володимира Наталя.

Наталя Ковальова, дружина ветерана:

Я знала, що з ним сталось, я його підтримувала так само, я не злякалась, що він без ноги, я главноє, що спросила у його побратима: він живий чи ні, а більше мене нічого не хвилювало.

Захисник долає марафон кілометр за кілометром. І всюди його зустрічають знайомі і незнайомі, аби підтримати, обійняти та задонатити.

Поодинці та цілими колективами: садочок, школа, держустанова - з українськими стягами.

Марафон Володимир долає за три з половиною години. Зібрав майже сімдесят тисяч гривень. Ці гроші - на запчастини для автівок побратимів із 37-ого батальйону.

Хай збудеться його мрія і наша велика мрія - наша омріяна Перемога, дякуємо тобі, наш рідненький захисник, я свої обійми передам від всіх нас.

У планах Володимира - продовжувати такі марафони та допомагати захисникам.