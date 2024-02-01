Наступного року збір ялинок в Одесі проведуть знову.

В Одесі протягом січня комунальники приймали у населення сухі дерева, які залишилися після свят - і тепер їх відправили на переробку. Вони ще послужать квітам у міських парках та скверах. Як усе відбувається - дивіться далі.

Щороку одна й та сама картина: символ свята, який ще вчора дарував радість - на смітнику. Хоча правила благоустрою (принаймні в Одесі) - забороняють викидати ялинки в смітникові контейнери: адже це заважає комунальникам.

Анна Грималовська, майстер виробничої дільниці КП ЖКС "Фонтанський" м. Одеса:

Заважає тим, що ялинки є габаритними, вони забивають контейнери для збору побутового сміття і таким чином наша територія стає забрудненою.

Тож впродовж січня комунальники просили містян здавати ялинки у спеціальні пукти прийому: їх облаштували з десяток по Одесі. При цьому комунальники кажуть: з кожним роком все більше людей дослухАються. Не останню роль відіграє і подальша користь для довкілля.

Анна Грималовська, майстер виробничої дільниці КП ЖКС "Фонтанський" м. Одеса:

Вже багато хто з людей знає, де знаходяться ці пункти - тому що ми вже працюємо таким чином років п'ять питають у нас до Нового року: чи буде працювати даний пункт, ми говоримо: звісно, так - і приносять, залишають ялиночки.

Далі - на майданчику "Міськзелентресту" ялинки відокремлюють від мотузок та дротів, розпилюють і подрібнюють у спеціальній машині.

Дуже подобається мені процес роботи: те, що після мене щось залишиться! Мене вже не буде, а дерева виростуть - і люди будуть ними милуватися!

І це не порожні слова. З перемелених дерев фахівці виготовляють добрива та мульчу - спеціальне покриття для грядок.

Володимир Хрома, головний інженер КП "Міськзелентрест":

Далі воно з землею, з торфом складається у кучі, робиться компостна куча, вона протягом року-двох перегниє і утворюється чистий матеріал, який йде для вирощування квіткової продукції.

Далі - вже у тепличному господарстві комунального підприємства - такі добрива додають у ґрунтові суміші в яких потім вирощують розсаду.

Перемішуємо з хвоєю, з перегноїм, з пісочком, з торфом - все, що покращує властивості грунту!

Фахівці кажуть: хвоя є природним розпушувачем грунту та додає йому певну кислотність.

Валентина Сердюк, начальниця квітково-декоративної дільниці підприємства:

От тут в цьому місці у нас гортензія. Багато хто знає, що вона любить кислий грунт і от за два роки ця зелена ялинка перетворюється ось в таку компостну середу.

І таким чином новорічні красуні - вже навесні - перероджуються на квіти. Наступного року збір ялинок в Одесі проведуть знову.