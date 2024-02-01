Кулеба розповів, коли призначать нового посла в Угорщині (відео) [ Редагувати ]
Нового посла України в Угорщині, "професора з окопів" Федора Шандора призначать вже найближчим часом. Його кандидатура фактично погоджена, а процес затримується з технічних причин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Я завжди коментую тільки укази про призначення або про звільнення, які з'являються на сайті президента України. Ми мали тривалий юридичний процес пов'язаний з цим призначенням. Ми пройшли цей шлях, всі юридичні формальності дотримані. І ми перебуваємо буквально в останній-останній фазі перед виходом відповідного указу.
Дмитро Кулеба не назвав ім'я нового посла, але йдеться про Федора Шандора - професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук. У 2020 році його обрали депутатом Закарпатської облради 8-го скликання від партії "Слуга народу".
З початком повномасштабного вторгнення Шандор став бійцем 101-ї Закарпатської бригади тероборони. Він став відомим завдяки тому, що пішов добровольцем в українську армію після нападу росії на Україну в лютому минулого року та читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.
У липні 2022 року президент Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині. Наразі у Будапешті немає українського посла, працює тимчасовий повірений.
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