Нового посла України в Угорщині, "професора з окопів" Федора Шандора призначать вже найближчим часом. Його кандидатура фактично погоджена, а процес затримується з технічних причин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Я завжди коментую тільки укази про призначення або про звільнення, які з'являються на сайті президента України. Ми мали тривалий юридичний процес пов'язаний з цим призначенням. Ми пройшли цей шлях, всі юридичні формальності дотримані. І ми перебуваємо буквально в останній-останній фазі перед виходом відповідного указу.

Дмитро Кулеба не назвав ім'я нового посла, але йдеться про ​Федора Шандора - професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук. У 2020 році його обрали депутатом Закарпатської облради 8-го скликання від партії "Слуга народу".

З початком повномасштабного вторгнення Шандор став бійцем 101-ї Закарпатської бригади тероборони. Він став відомим завдяки тому, що пішов добровольцем в українську армію після нападу росії на Україну в лютому минулого року та читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

У липні 2022 року президент Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині. Наразі у Будапешті немає українського посла, працює тимчасовий повірений.