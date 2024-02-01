На засіданні 1 лютого Кабінет міністрів ухвалив три постанови, які сприятимуть посиленню українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Зокрема, затверджено документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів.

Поширюємо експериментальний проект з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію.

Прем'єр-міністр нагадав, що проект був запущений влітку минулого року. Для цього уряд розширив коло потенційних виробників, усунув бюрократію, створив чіткі алгоритми - від розроблення до прийому в експлуатацію.

За півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування.

Ще одне рішення Кабміну стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. За словами Шмигаля, виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%.

Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах.

Крім того, оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro.

Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Перше - гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним. Друге - встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Третє - встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики.

2024 рік має стати роком військових інновацій в Україні. Починаємо активно розвивати роботизовані технології на полі бою. Посилюємо захист українського неба. Багато уваги приділяємо розробкам систем РЕБ.

Денис Шмигаль наголосив, що питання обороноздатності та забезпечення нашої армії визначено пріоритетом номер один. Цього року сотні мільярдів гривень будуть направлені на те, щоб українські військові мали все необхідне.

Нагадаємо, у грудні Кабмін виділив 788 млн грн на будівництво фортифікаційних укріплень.