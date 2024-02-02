Головна умова участі у заході - не користуватися ґаджетами під час спілкування.

У Кам'янці-Подільському відбувся "Фестиваль різноманітностей". Учасники спілкувалися, вчилися малювати, співати, грати в шахи та 3D-моделювати. Головна умова участі у заході - не використовувати ґаджетів. Чи є життя без мобільного телефона - подивіться.

На трьох поверхах Кам'янець-Подільського індустріального коледжу зібралося понад 200 учасників "Фестивалю різноманітностей".

У цій аудиторії майже не чути розмов. Шахісти - народ надсерйозний.

Поряд - гуртківці з "досвідом" навчають початківців основ моделювання. І показують власні доробки.

Ігор Ведерніков, учасник фестивалю:

Дуже підходить для розвідки, бо в нього дуже якісна камера і може наближати. І ЗСУ це дуже активно використовують.

Олександру - 15. Він працює над моделлю безпілотника.

Олександр Поважний, учасник фестивалю:

Моделював деталі, які на ньому є в програмі та вирізав на 3D-проєкторному станку. Також, я заказував такі деталі, такі, як компас, автопілот, мотори, приводи.

Організаторам фестивалю 17-18 років. Вони написали проєкт і виграли грант від іноземних партнерів.

Владислав Хоменко, співорганізатор Фестивалю:

У нас в команді 4 людини. Ми розподілені по локаціям. Моя локація, як бачите, тут - 3D моделювання.

Активності різні: малювання, теніс, настільні ігри, музичні заняття і творчість.

Валерія Макотерська, учасниця фестивалю:

Зараз я свічку роблю і хочу її прикрасити чорним метеликом.

Головна умова участі у заході - не користуватися ґаджетами під час спілкування.

Наталія Сагановська, учасниця фестивалю:

Я взагалі сюда прийшла з добрими емоціями, тому що це новий досвід.

Втім, учасникам вдалося знайти їм інше застосування.

Дарина Мутас, учасниця фестивалю:

Тут у мене, бачите, він підставкою. Пластилін стоїть.

До повітряної тривоги і організатори, і учасники були готові. Тільки змінили локації.

Фестиваль відбувся вперше, але не востаннє, запевняють організатори. І готують нові проєкти.