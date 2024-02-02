ЗСУ ліквідували гравця збірної росії з бейсболу [ Редагувати ]
Сили оборони України ліквідували колишнього гравця збірної росії з бейсболу Юрія Перепелицю, який записався до лав російської армії. Про це повідомила Федерація бейсболу росії.
"В зоне СВО погиб добрый друг российских бейсболистов Юрий Перепелица.
В 1990-е годы Кадет, как его называла бейсбольная семья, представлял Сборную России на европейских и мировых первенствах.
44-летний младший сержант посмертно награждён Орденом мужества", - пише російська федерація.
Перепелицю вбили в середині січня. Як повідомив ярославський клуб "Мудрецы", за який останнім часом грав бейсболіст, окупанта поховали на митищинському цвинтарі 20 січня.
Юрій Перепелиця
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