Щороку 2 лютого відзначається День бабака. В Україні та багатьох країнах світу люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого "метеоролога". За традицією, бабак віщує настання весни.

Звідки взялося свято

День бабака святкують в США з 1887 року. Саме в американському містечку Панксатоні в Пенсильванії з'явилася традиція 2 лютого будити бабака, щоб звірятко "спрогнозувало", коли настане тепло.

Вже 137 років поспіль бабак просинається цього дня від сплячки та люди спостерігають за його поведінкою:

якщо день похмурий і тваринка не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла;

якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів.

За припущеннями істориків, цю традицію в США привезли переселенці з Німеччини, а в Європі дослухалися до прогнозів тварин ще з часів Римської імперії.

В українців на Стрітення також є народна прикмета пов'язана з погодою, бо на "Стрітення зима з весною зустрічаються". Якщо на свято погода ясна і сонячна, такою і весна буде. Коли на свято падає сніг та морозно, значить зима "перемогла" і до кінця лютого не відступить.

Тобто прогнозувати погоду 2 лютого було розповсюдженим явищем у наших пращурів з давніх часів. Але всесвітньо відомим та популярним День бабака став у 1993 році з виходом однойменної голлівудської комедії. За сюжетом, герой Білла Мюррея приїхав до Панксатоні знімати репортаж про свято та "застряг" у часі. Кожен день він просинався 2 лютого.

Українські пухнасті "синоптики"

В Україні винуватцями свята також є бабаки. Вони живуть в різних регіонах. У Харкові – бабак Тимко, у Львові – Мишко та Маруся, а в Києві – Вікентій.

Чи справджуються прогнози в День бабака

Цікаво, що київський бабак Вікентій цьогоріч прокинувся ще до свята. Чотирилапий вийшов зі свого будиночка, почав прогулюватися вольєром.

Як зазначають робітники зоопарку, поки незрозуміло, впаде він знову в сплячку чи ні. Якщо Вікентій більше не захоче спати, то за прикметою це означатиме швидке настання весни.

Втім прогнози від бабаків 2 лютого не завжди збуваються. До прикладу, в США спостерігають за прогнозами від "синоптика" Філа з 1886 року і, за статистикою", справджується лише 39% передбачень.

Завідувач біологічної університетської лабораторії "Східні степи" Володимир Грубник розповідав Суспільному, що прогнози українського бабака Тимка справджуються на 70-80%. За його словами, хоча прогноз тваринки в 2021 році не збувся, але акція привернула увагу. Того ж року бабаків степових занесли до Червоної книги.

У 2023 році Тимко прогнозував, що весна настане в середині березня. Майже так і сталося, адже за даними порталу AccuWeаther вперше температура повітря перевищила позначку +10 градусів саме 16 березня.