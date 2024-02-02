Під час обстрілу дронами у Кропивницькому працювала ППО [ Редагувати ]
Під час російської атаки дронами у Кропивницькому відпрацювала система ППО.
Про це повідомляє у Telegram-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
За словами голови, у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.
"Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо - без постраждалих. Тривогу не ігноруємо", - написав Райкович.
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