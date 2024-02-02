Пройшло вже дев’ять років, як страшна автокатастрофа на Дніпропетровщині забрала життя талановитого українського співака, продюсера, письменника, телеведучого та громадського активіста Андрія "Скрябіна" Кузьменка.

Трагедія трапилась 2 лютого 2015 року, але його хіти та вислови залишаються актуальними досі.

Про мотивації

Можна опустити руки, нити, що немає грошей, немає полювання… А можна засукати рукави і вже сьогодні починати будувати своє майбутнє!

Про армію

Я зобразив перше армійське правило. Накази можна не виконувати, якщо грамотно від них ухилитися.

Про минуле

Якщо б даний Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би: «Хлопець, затисни зуби. Через двадцять років буде "зашибісь!".

Про культуру спілкування

Хамство – це кал, який виходить через рот!

Про мінливості життя

Чим більше плануєш взяти від життя – тим менше воно тобі дасть.

Про українців

Кожен поважаючий себе українець повинен хоч раз в житті посадити дерево, виростити сина і з’їздити в Єгипет.

Про путіна

Той чоловік, який не допоміг зрозуміти, що ми українці єдині, це не чоловік. Це баба, та й то не справжня, а гумова. Ми повинні цього гада надути, а можемо і лопнути.

Про бійців АТО

У людей вже сідають батарейки. Вони просто не розуміють, що робиться, якщо чесно. Ось ті, з якими я, наприклад, спілкуюся, 50-60 осіб, які постійно на війні. Хто більше, хто менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки.

Про оптимізм

Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь і гармоніруйте!

Про політиків

Українці вибирають такого президента, щоб спочатку з вазеліном, а потім вже без вазеліну, щоб жорсткіше. Такий собі садомазохізм в генах…