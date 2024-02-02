Те, що ви споживаєте, безумовно впливає на рівень кров'яного тиску. Якщо мова йде про необхідність його зниження, особливий акцент варто зробити на одній конкретній спеції, повідомляє eatingwell.com.

За даними American Heart Association, дієта, спрямована на здоров'я серця, фокусується на вживанні фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирних молочних продуктів, риби, горіхів і бобів, а також обмежує насичені жири, алкоголь, натрій та цукор.

Однак слід враховувати, що також важливе значення може мати використання різних спецій. Якщо ви шукаєте конкретну спецію для зниження артеріального тиску, рекомендується обрати імбир. Імбир вже давно відомий своїми кулінарними та травними перевагами, і фахівці стверджують, що він також може бути корисний для здоров'я серця.

Нагадаємо, постійна втома може бути наслідком недосипання, стресу та непогоди, але для підняття енергії не обов'язково вживати каву. Існують смачні та корисні продукти, які швидко відновлять ваші сили.