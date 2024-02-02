Макрон зробив гучну заяву для диктатора путіна [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що рішення щодо надання Україні 50 мільярдів євро, прийняте всіма 27 країнами Європейського союзу, вказує на те, що Європа виявила стійкість у вирішенні цього питання перед росією. Про це він заявив він під час прес-конференції у Брюсселі після зустрічі Європейської ради, як повідомляє "Укрінформ".
Ця угода надає передбачуваності нашій підтримці України через довгострокові економічні та фінансові зобов'язання. Послання чітке - росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці Україн, - сказав Макрон.
Згідно з висловленням Макрона, Європейська рада погодилася, що Єврокомісія буде представляти річний звіт щодо виконання програми для України, і на його основі будуть проводитися річні дебати. Президент пояснив, що через два роки за потреби Європейська рада може запросити Комісію розглянути пропозицію щодо перегляду цього механізму, особливо в контексті наступної багаторічної фінансової програми Європейського Союзу.
Щодо військової підтримки, Макрон зазначив, що країни Європи приймають двосторонні зобов'язання, і це буде однією з основних цілей його майбутнього візиту в Україну.
Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети "Скальп" для протиповітряної оборони та артилерійські системи "Цезар", - сказав Макрон.
Нагадаємо, країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, зазнають напруження через недостатню військову допомогу Україні. Це може призвести до розколу блоку, оскільки війна в Україні вступає у вирішальну фазу.
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