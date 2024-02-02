В Китаї пару, Чжана Бо та Йе Ченчень, покарали смертною стратою за те, що вони викинули своїх двох дітей з вікна багатоповерхового будинку. Рішення про їх страту було ухвалено у грудні 2021 року, і було виконане за допомогою смертельної інʼєкції. Цей жахливий вчинок викликав шок та обурення по всій країні, повідомляє CNN.

Чоловіка та його дівчину засуджено за вбивство дітей від першого шлюбу. Вони влаштували сцену, де діти ніби випадково впали з вікна.

Чжан Бо, батько, спочатку приховував свій шлюб та наявність дітей від Йе Ченчень, з якою він мав роман. Проте вона врешті-решт дізналася про його сімейний стан, і, згідно з рішенням Верховного суду Китаю, Чжан розлучився з дружиною через неї.

Йе Ченчень вважала дітей Чжана Бо "перешкодою і тягарем для їхнього майбутнього спільного життя", тому вона багаторазово закликала вбити малюків і погрожувала розірвати стосунки, якщо цього не станеться.

За змовою у листопаді 2020 року Чжан викинув двохрічну дочку та однорічного сина з вікна під час їхньої гри в спальні, в результаті чого діти загинули.

Верховний суд визначив, що злочин пари "серйозно порушує правові та моральні принципи", назвавши їхні мотиви "надзвичайно огидними та особливо жорстокими". Інформація про страту злочинців стала важливою темою в китайській соціальній мережі Weibo, де набрала сотні мільйонів переглядів.

Нагадаємо, вперше в історії штату Алабама американського чоловіка, засудженого за вбивство, стратили за допомогою удушення чистим азотом. Цей метод пропонується як більш проста альтернатива смертельним ін'єкціям.