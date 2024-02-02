В Україні арештували майно екс-нардепа Царьова [ Редагувати ]
Служба безпеки України здійснила арешт нерухомості екс-нардепа Олега Царьова на суму майже пів мільярда гривень. Зазначено, що цей арешт охоплює майно, включаючи земельну ділянку в Київській області, житловий будинок у Ялті (АР Крим), готельні та санаторні комплекси, гуртожитки та інші об'єкти в Ялті. Загальна оцінка арештованого майна становить 460,6 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов, - йдеться в повідомленні
За даними слідства, після анексії Криму Царьов змінив статус свого кримського санаторію відповідно до законодавства росії та сплачує податки до бюджету країни-агресора. Крім того, Царьов уклав договір з російським підрозділом для забезпечення технічних засобів охорони своїх кримських об'єктів.
Крім цього, Царьову повідомлено про підозру за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, на підставі додаткових доказів, зібраних Службою безпеки. У зв'язку з тим, що зловмисник переховується на тимчасово окупованій території, ведуться заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав два укази №758/2023, №759/2023, про введення в дію рішень Ради нацбезпеки та оборони про запровадження санкцій проти низки осіб. Серед них - і Царьов.
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