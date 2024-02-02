Канада та Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей [ Редагувати ]
Сьогодні, 2 лютого, Україна та Канада планують створити коаліцію для повернення українських дітей. Це питання буде обговорюватися Оттавою з іншими країнами з метою спільних зусиль і підтримки для їхнього повернення.
Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.
Впродовж зими ми бачили що трагічний вплив цієї війни на людські долі продовжується, атаки на українські міста не зменшилися. Ще одна реальність війни - це трагічне і незаконне вивезення тисяч українських дітей з України. Їх забрали з власної домівки від своїх родин і позбавили власної мови, - заявила Жолі.
Міністр відзначила, що питання повернення українських дітей є питанням гуманітарної важливості, і саме тому Україна та Канада вирішили створити коаліцію для спільних дій.
За словами Жолі, Оттава буде проводити переговори із іншими країнами з метою забезпечення повернення українських дітей та закликатиме їх до об'єднання. Особливий акцент буде зроблено і на тих країнах, які підтримують прямі відносини з росією.
Нагадаємо, Канада підготувала та передала Україні проект безпекової угоди. Зараз документ перебуває в Офісі президента України на узгодженні.
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