У той час, коли Вєрка Сердючка їздить різними країнами та просуває заяви про те, що в Україні триває війна, ОАЕ прийняли рішення назавжди заборонити концерти артистки.

Це рішення прийняла влада Еміратів після виступу Сердючки на корпоративному заході в Дубаї у 2022 році. Зазначимо, що сам Данилко дізнався про це з мас-медіа, де повідомляли, що таке рішення було прийняте через його проукраїнську позицію під час виступу, а причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Про це пише Telegraf.

Артиста спочатку не повідомили про це, і він дізнався про заборону з власних джерел. Після отримання підтвердження від своїх джерел, він вирішив розставити крапки над "і". За його словами, по-перше, він виступав не на корпоративному заході, а на концерті, відкритому для всіх бажаючих. По-друге, офіційна причина довічної заборони його в'їзду в ОАЕ не зазначена в жодному документі.

Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів — це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти, — коментує Андрій Данилко.

Нагадаємо, ізраїльського шоумена Максима Галкіна оштрафували в Арабських Еміратах на 100 тисяч дирхам (1 млн грн) за політичні жарти у "Дубай-Опері" про напад росії на Україну.