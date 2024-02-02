Компанія Google анонсувала нові розробки для штучного інтелекту Bard. Зокрема, розширена версія моделі ШІ Gemini Pro тепер доступна для всіх мов та територій, включаючи Україну.

Про це повідомляється в блозі Google Україна.

Модель Gemini Pro працює в 230 країнах/територіях, де можна використовувати Bard, і підтримує понад 40 мов. Повний список доступних мов можна переглянути тут.

Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати. Просто введіть опис - як-от "create an image of a dog riding a surfboard" ("створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу") – і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя, – розповіли у Google.

Крім цього, користувачі Bard тепер можуть створювати зображення англійською мовою безкоштовно в більшості країн світу.

Компанія також зауважила, що відповідно до їхніх принципів використання штучного інтелекту, процес створення зображень здійснюється з урахуванням відповідальності. Наприклад, для забезпечення чіткої розрізнюваності між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень. Щоб скористатися ШІ Bard, відвідайте відповідне посилання.