Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття у зв'язку із загибеллю французьких волонтерів у Бериславі на Херсонщині, що сталося внаслідок російської атаки безпілотниками.

Зеленський поділився цим на своїй сторінці у Мережі "Х". У своєму повідомленні президент висловив співчуття рідним громадян Франції та побажав швидкого одужання іншим постраждалим.

Російський терор не знає кордонів і національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність, - наголосив Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон також відреагував на атаку рф та смерть французьких волонтерів у Бериславі, визначивши дії російських окупаційних військ як "боягузливий та негідний вчинок". Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне висловив вимогу, щоб Москва несла відповідальність за свої злочини, характеризуючи дії російських військ як "варварство проти цивільного населення".

Нагадаємо, 1 лютого рф здійснила удар по Бериславу за допомогою безпілотників, що призвело до смерті двох громадян Франції та поранення трьох іноземців і одного українця.