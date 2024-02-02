Кожний зекономлений мільйон – це внесок у фінансування Збройних сил України і перемогу України, а держава повинна сприяти роботі компаній, які економлять мільйони бюджетних коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив енергетичний експерт Юрій Корольчук, коментуючи нещодавні обшуки НАБУ в офісі Укрнафти по справі щодо купівлі труб у Інтерпайпу за завищеними цінами.

Як стверджує Корольчук, продаж Інтерпайпом труб за більш високими цінами має місце не тільки у державній Укрнафті, але і у державному Укргазвидобуванні, де зусиллями Інтерпайпу до публічних торгів не допускають американську компанію Vorex, яка надає багатомільйонні знижки та економить бюджетні кошти.

«Укргазвидобування» закуповує бурильні та обсадні труби через «Прозорро». Участь у торгах регулярно беруть той таки «Інтерпайп» та його американський конкурент Vorex. Механізм «Прозорро» передбачає конкуренцію цін і перемогу найнижчої ціни. Тільки от коли відбувається умовно тендер №1, де беруть участь «Інтерпайп» і американський Vorex, то держава економить 140 млн. грн., бо Vorex запропонував нижчу ціну. А коли глянути на тендер №2, де бере участь лише один «Інтерпайп», то ціна не знижується. «Інтерпайп» витискує із торгів максимум, а держава втратила 230 млн. грн., бо на торгах не було Vorex чи іншої конкурентної компанії,» - пише Корольчук.

На думку Корольчука, держава створює перешкоди у роботі Vorex в Україні, хоча зі сплачених компанією податків у США здійснюється фінансування і підтримка України.

«Ми маємо американську компанію Vorex, яка допомагає економити державі сотні мільйонів бюджетних коштів. Проте, держава створює перешкоди роботі Vorex і це абсолютно неправильно. Держава повинна сприяти роботі компаній, які економлять мільйони бюджетних коштів. Кожний зекономлений мільйон – це внесок у фінансування Збройних сил України і перемогу України. Vorex сплачує податки в США і з цих податків фінансується підтримка України», - пише експерт.

Юрій Корольчук нагадує, що у тендерах за участі американської Vorex держава економить 18%.

«В тих тендерах, де з «Інтерпайпом» конкурує не підставна чи «фіктивна», а реальна компанія Vorex, то економія державних коштів сягає майже 18%. Напевно, все в олігархічній ментальності «Інтерпайпа» Пінчука, який витискує з держави повну вартість, але публічно дає «щедру» знижку від у розмірі «аж» 1%», - резюмує Юрій Корольчук.

Нагадаємо, вчора НАБУ провело обшуки в офісах державної Укрнафти. Кримінальна справа розслідується за фактом продажу компаніями Віктора Пінчука труб за завищеними цінами.