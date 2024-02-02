Удар по аеродрому "Бельбек": Ігнат розповів, скільки російських літаків вдалось знищити [ Редагувати ]
Під час атаки 31 січня по аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму було пошкоджено принаймні три літаки російських сил, а також особовий склад.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.
За його словами, найбільш переконливим підтвердженням наслідків атаки на аеродром окупантів є супутникові знімки, які дають змогу щось розгледіти.
Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений, - зазначив Ігнат.
Нагадаємо, 31 січня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. Він опублікував відео з влучаанням ракети по наземній цілі та вибухом.
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