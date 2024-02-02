Відомий український телеведучий, який отримав визнання після виходу в ефір дитячої програми "Казки діда Панаса", Анатолій Дриженко помер. На 83-му році він пішов із життя.

Про це повідомив колектив театру імені В. Василька на своїй сторінці у Facebook.

З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату - на 83-му році життя зупинилося серце видатного художника, народного артиста України Анатолія Миколайовича Дриженка... Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру і кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром, душею колективу... - йдеться в заяві.

Колеги Анатолія висловили щирі співчуття його родині, друзям і шанувальникам. 2 лютого відбулося прощання на сцені Театру ім. В. Василька, але деталі щодо поховання залишаються невідомими.

Нагадаємо, пройшло вже дев’ять років, як страшна автокатастрофа на Дніпропетровщині забрала життя талановитого українського співака, продюсера, письменника, телеведучого та громадського активіста Андрія "Скрябіна" Кузьменка.