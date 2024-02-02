У ЗСУ спростували інформацію росіян про захоплення Табаївки на Харківщині [ Редагувати ]
Село Табаївка в Харківській області не перебуває під повним контролем окупантів, там тривають бої.
Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин.
Лінія (в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - ред.) залишається дуже динамічною. Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп'янськ, а також біля Табаївки: за неї точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там ведуться зараз артилерійські дуелі, - сказав Євлаш.
Нагадаємо, російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку.
по темі
Внаслідок атаки рф по житловим кварталам Харкова пізно ввечері 30 січня сталось декілька пожеж в Слобідському та Салтівському районах
Нібито "убиті" у Харкові французькі найманці знайшлися живими й неушкодженими на батьківщині. Та розвінчали чергову брехню російської пропаганди. Що розповіли?
Лідер угорської ультраправої партії "Mi Hazank" Ласло Тороцкоі заявив претензії до українського Закарпаття
За новими правилами, сигнал повітряної тривоги в Харкові буде вмикатися тільки в тому випадку, якщо є безпосередня загроза місту
У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу 23 січня