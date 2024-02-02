На завершення 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення електроенергії та нарахування пені за борги. Однак, слід зауважити, що існують інші випадки, коли може бути проведено відключення електроенергії.

Про це повідомили в АТ "Прикарпаттяобленерго".

Зокрема, споживачі мають допускати до лічильників та інших засобів вимірювальної техніки контролерів. Для цього представник обленерго має надати службове посвідчення, а мешканці зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до облікових приладів.

Якщо споживач протягом 2 місяців не надав доступ до лічильника, то працівники мають право на складання відповідного акту. Саме на підставі цього акту і можуть повністю або частково припинити електропостачання.

Доступ до лічильника потрібен для:

проведення технічного контролю за приладами;

перевірки кількості спожитої електроенергії та потужності;

вимірів показників якості електрики, що поставляється;

огляду електромереж та виявлення необхідності замінити лічильник;

забезпечення відключення чи обмеження подачі електроенергії.

Відновити електропостачання у такому разі можна протягом 3 робочих днів - у містах та 5 робочих днів - у селах.

Раніше у Міненерго пояснили, за якої суми заборгованості вимикатимуть споживачам світло.