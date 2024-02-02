Українцям назвали причини, через які можуть відключити світло [ Редагувати ]
На завершення 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення електроенергії та нарахування пені за борги. Однак, слід зауважити, що існують інші випадки, коли може бути проведено відключення електроенергії.
Про це повідомили в АТ "Прикарпаттяобленерго".
Зокрема, споживачі мають допускати до лічильників та інших засобів вимірювальної техніки контролерів. Для цього представник обленерго має надати службове посвідчення, а мешканці зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до облікових приладів.
Якщо споживач протягом 2 місяців не надав доступ до лічильника, то працівники мають право на складання відповідного акту. Саме на підставі цього акту і можуть повністю або частково припинити електропостачання.
Доступ до лічильника потрібен для:
- проведення технічного контролю за приладами;
- перевірки кількості спожитої електроенергії та потужності;
- вимірів показників якості електрики, що поставляється;
- огляду електромереж та виявлення необхідності замінити лічильник;
- забезпечення відключення чи обмеження подачі електроенергії.
Відновити електропостачання у такому разі можна протягом 3 робочих днів - у містах та 5 робочих днів - у селах.
Раніше у Міненерго пояснили, за якої суми заборгованості вимикатимуть споживачам світло.
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