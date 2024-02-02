Законопроєкт щодо мобілізації: Данілов зробив заяву [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроєкт про мобілізацію був справедливим. Хоча норми документу поки обговорювати зарано, оскільки треба дочекатись остаточної редакції.
Про це повідомляє "Українське радіо".
Головне - щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості.
Данілов зазначив, що захист держави - це обов’язок усіх громадян України, це обов’язок, прописаний у Конституції, у відповідних нормативно-правових актах.
Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни, - зауважив секретар РНБО, додавши, що "усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України".
Данілов також підкреслив, що "зараз закону немає, є проєкт закону".
Коли депутати Верховної ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проект закону, який депутати Верховної ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання.
Він також звернувся з проханням дочекатися остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроект.
Головне - щоб він був справедливий.
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