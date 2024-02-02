Три новонароджених з півкілограмовими пухлинами успішно пройшли операції в пологовому відділенні Дитячої лікарні Святого Миколау у Львові. Хірурги лікарні вдало видалили вроджені утворення. Цю радісну новину повідомила пресслужба медичного закладу 2 лютого.

Повідомляється, що в усіх трьох дітей були однакові діагнози - крижово-куприкові тератоми.

Один із трьох прооперованих малюків - Матвій із Харкова, який народився з вагою 3470 г, 470 з яких важила крижово-куприкова тератома - пухлина, що розвивається у малят, коли вони ще перебувають в материнській утробі.

Ми на 20 тижні вагітності прийшли на плановий скринінг у Харкові, де й діагностували тератому. Нам порадили перервати вагітність. Матвій був нашою довгоочікуваною дитиною, тож ми почали шукати можливості скорегувати ваду при народженні.

Жінка дізналася, що у Львові в Лікарні Святого Миколая хірурги вже 10 років успішно оперують немовлят із такими пухлинами, і звернулася до фахівців цього закладу.

Матвійко народився у нашому пологовому відділенні і після кількох днів спостереження у реанімації його забрали в операційну. Втручання проходило у кілька етапів: спершу хірурги видалили пухлини, потім виконали пластику мʼяких тканин та аноректопластику. Тож лише завдяки одному втручанню лікарям вдалося повністю скорегувати вроджену ваду.

Майже одночасно з Матвійчиком хірург лікарні Галина Курило прооперувала Яринку і Златусю з такими ж пухлинами. Стан усіх трьох прооперованих дітей задовільний, їх уже можна виписувати додому.

Такої кількості діток, які майже одномоментно з’явилися на світ із вродженим тератомами, в нас ще не було. Звернень із цією патологією побільшало ,відколи при нашій лікарні ми відкрили власне пологове відділення. Адже тепер наші спеціалісти мають змогу надавати повний комплекс допомоги немовлятам в одному місці. Наші лікарі наголошують: тератоми хоч і є рідкісною вадою розвитку у немовлят, проте піддаються хірургічній корекції і не є показом до переривання вагітності.

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