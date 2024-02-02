Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якщо російський диктатор не зазнає поразки в Україні, то спробує напасти на країну НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Le Figaro.

На думку Кулеби, у випадку, якщо путін виграє в Україні, то він спробує випробувати 5 статтю Північноатлантичного договору, яка зобов'язує всіх членів НАТО захищати країну Альянсу, якщо вона зазнає нападу.

Якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться битися і вмирати, вони повинні допомогти українцям сьогодні перемогти росію в Україні.

Він зауважив, що раніше ніхто не думав про те, що росія може напасти на Грузію чи Україну, однак це трапилось.

Той, хто сьогодні думає, що путін не наважиться відправити свою армію в країну НАТО, недалекоглядний. Я б навіть сказав, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні.

Раніше Кулеба виказав очікування щодо лютневого саміту ЄС.