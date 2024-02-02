Позов України через вторгнення рф: суд ООН підтвердив свою юрисдикцію [ Редагувати ]
У пʼятницю, 2 лютого, Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) постановив, що має юрисдикцію на розгляд позову України від 2022 року проти рф. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.
У своєму позові проти рф до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути країну-агресора до відповідальності за спотворення поняття "геноциду".
Під час засідання у Палаці миру, де знаходиться Міжнародний суд ООН, було визнано, що суд має юрисдикцію у розгляді справи.
З цього слідує, що позов є повністю або частково прийнятним. Наступним етапом тепер буде розгляд справи по суті.
Раніше ми писали про те, що в Ізраїлі вимагають відставки очільника ООН Гуттереша.
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