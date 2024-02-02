У пʼятницю, 2 лютого, Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) постановив, що має юрисдикцію на розгляд позову України від 2022 року проти рф. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.

У своєму позові проти рф до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути країну-агресора до відповідальності за спотворення поняття "геноциду".

Під час засідання у Палаці миру, де знаходиться Міжнародний суд ООН, було визнано, що суд має юрисдикцію у розгляді справи.

З цього слідує, що позов є повністю або частково прийнятним. Наступним етапом тепер буде розгляд справи по суті.

Раніше ми писали про те, що в Ізраїлі вимагають відставки очільника ООН Гуттереша.