Кримський міст досі ще стоїть, оскільки в України немає зброї для його ураження. Однак у день його ліквідації радіти цій події будуть не тільки в Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє на Le Figaro.

У міністра запитали, чому Кримський міст все ще стоїть, через два роки після війни. І чи є цьому якісь політичні або військові причини.

Із суто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно вразити його, уникаючи при цьому російської ППО.

Він додав, що того дня, коли його буде зруйновано, буде величезна радість не тільки в Києві, а й у багатьох європейських столицях

Ми дістанемо пляшку чудового шампанського.

Раніше ми писали про те, що окупанти перекрили Кримський міст і оголосили ракетну небезпеку.